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Siero adjudica por 15.523 euros la retirada del depósito municipal de 76 vehículos inservibles

Los vehículos habían sido declarados efectos no utilizables, paso previo a su retirada definitiva.

Los ediles, en el centro, durante la visita.

Los ediles, en el centro, durante la visita. / A. S.

J. A. O.

Pola de Siero

Siero ha adjudicado en 15.523 euros la retirada del depósito municipal de 76 vehículos inservibles. La operación afecta a automóviles declarados efectos no utilizables y almacenados en el recinto del Mercado de Ganados de la Pola. El alcalde, Ángel García González, y la concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes, visitaron este martes las instalaciones con motivo del inicio del proceso.

Los trabajos de retirada y enajenación de esos 76 vehículos depositados por el Ayuntamiento de Siero han sido adjudicados mediante subasta pública

Los automóviles estaban almacenados en el depósito municipal ubicado en el recinto del Mercado Nacional de Ganados y habían sido declarados como efectos no utilizables, paso previo a su retirada definitiva.

La visita institucional sirvió para supervisar el estado de las instalaciones y el desarrollo de una actuación con la que el Ayuntamiento libera espacio en el depósito y da salida a vehículos que permanecían inmovilizados sin utilidad administrativa.

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La enajenación forma parte de la gestión periódica del material retirado por la administración local

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