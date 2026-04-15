El Adif erradicará trece pasos a nivel en Siero, incluido el poleso de El Bayu

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha remitido al Ayuntamiento de Siero una propuesta de convenio para la erradicación de trece de los dieciocho pasos a nivel que hay en el concejo. La propuesta incluye todos los pasos de mayor tráfico, excepto el de Colloto, cuya eliminación se descarta por criterios técnicos, y el del acceso a Meres por la N-634. Los servicios técnicos del Consistorio analizan en estos momentos la documentación enviada por el organismo dependiente del Ministerio de Transportes, pero, a la espera de sus informes, el alcalde sierense, Ángel García "Cepi", ya calificó este miércoles la propuesta de "muy positiva" para los intereses municipales.

Aunque eludió concretar el presupuesto de las actuaciones previstas, "hasta que no estén listos los informes técnicos", García confirmó que el principal esfuerzo económico lo asume el Adif y que al Ayuntamiento le correspondería "una parte menor". "Se trata de una propuesta buena, razonable y, sobre todo, viable", subrayó el regidor, que hasta ahora ha mantenido una postura muy crítica respecto al trato dispensado por el Adif a los proyectos relacionados con Siero, la mayor parte de ellos afectados por importantes demoras y paralizaciones. Lo sucedido con las obras de mejora de la seguridad en la estación de la Pola, que estuvieron paradas cuatro años, o el hecho de que la duplicación del tendido de la antigua Feve hasta La Carrera acumule trece meses en licitación son dos ejemplos paradigmáticos.

El convenio del Adif que Siero parece estar en condiciones de aceptar en líneas generales incluye una solución para el paso a nivel de El Bayu en consonancia con el proyecto urbanístico para ese acceso a la Pola que viene defendiendo "Cepi" a partir de los diseños de los técnicos municipales. En concreto, el proyecto que Ángel García prevé tener en marcha la próxima legislatura consiste en cerrar al tráfico de vehículos la calle de los Maestros Martín Galache, salvo para vecinos o el Tanatorio Meana, e instalar un paso seguro y elevado para peatones. La alternativa que tendrán los coches para ir al campo de fútbol, el cementerio o coger la carretera autonómica SI-8 en dirección Valdesoto será entrar desde la rotonda de Ullaga, coger el acceso hacia la autovía A-64 y, desde ahí, el ramal a la carretera de Valdesoto.

El Alcalde ya planteó al Adif esta solución para el Bayu hace dos años, en el transcurso de una reunión con el entonces presidente del organismo, Ángel Contreras, destituido de forma fulminante por el ministro Óscar Puente tras el estallido del caso Koldo. La iniciativa que trasladó Ángel García "fue bien recibida" por la cúpula del administrador ferroviario, acordando ambas partes que tanto el Ayuntamiento como la entidad estatal y el Principado comenzasen a trabajar sobre su desarrollo, dando lugar así al convenio de erradicación de pasos a nivel que está sobre la mesa.

Aunque no será eliminado, el Adif sí que tiene entre sus planes inmediatos la modernización del paso a nivel de la zona de El Aguila Negra en Colloto. Será dentro de las obras de mejora integral de todo el tendido de la antigua Feve hasta Infiesto, actuación que se ha puesto definitivamente en marcha tras dos años al ralentí por la necesidad de introducir modificados cuando los trabajos ya habían sido adjudicados.

En concreto, ese proyecto Colloto-Infiesto incluye actuaciones de mejora en veintidós pasos a nivel del trazado. De ellos, un total de trece pertenecen al concejo sierense, cuatro están en territorio naveto y los cinco restantes se ubican en Piloña. En total, la inversión prevista en este ámbito ronda los 470.000 euros, dentro de un plan global que prevé gastar en dos años algo más 24 millones de euros con el objetivo de relanzar un itinerario que ha perdido cientos de miles de pasajeros en la última década, pese a su indudable potencial.

Entre los pasos a nivel en los que prevé actuar el Adif figuran, además de los de Colloto, los de las estaciones de Meres y El Berrón, el de la N-634 en Fonciello o el de El Bayu. Muchos de ellos están incluidos ahora en la propuesta de convenio enviada al Ayuntamiento.

De acuerdo con el proyecto, las obras de modernización de los pasos se centrarían, por un lado, en la mejora de los equipos de seguridad y comunicaciones. Por otro, en la rehabilitación del firme, que, en todos los casos, presenta defectos ocasionados por el uso y el paso del tiempo. Los técnicos del Adif plantean la retirada de los pasos en servicio a base de aglomerado extendido directamente sobre la vía o con entarimados de madera para instalar en su lugar pavimentos antideslizante de caucho.

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Además de El Bayu, la otra gran reivindicación ferroviaria ligada a la Pola es la erradicación de la curva de La Bombilla, en el acceso a la capital sierense según se llega de Oviedo. En un principio, la actuación iba a ejecutarse dentro del proyecto de duplicación del tendido entre la terminal polesa y La Carrera. Sin embargo, ha quedado excluida, pese a que la modificación del trazado apenas afectaría a un kilómetro de vía.