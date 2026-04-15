El Alcalde de Siero espera contar en mayo con el nuevo comisario de la Policía Local: "Nos ayudará a la mejora del servicio que tenemos en marcha"
El plazo de presentación de aspirantes se abrirá en breve, una vez concluida la tramitación económica para sacar oficialmente la convocatoria del puesto
El alcalde de Siero, Ángel García "Cepi" prevé tener cubierta durante el próximo mes de mayo la plaza de comisario de la Policía Local, una vez completado el expediente económico que permite sacar oficialmente la convocatoria.
El regidor explicó que este martes concluyó el periodo de exposición pública de la modificación presupuestaria que habilita el crédito necesario para financiar el puesto, paso previo indispensable para continuar con el procedimiento. Con esa fase ya cerrada, la convocatoria será remitida primero al Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) y posteriormente al Boletín Oficial del Estado (BOE).
La publicación en el BOE abrirá un plazo de quince días para la presentación de solicitudes por parte de aspirantes que cumplan los requisitos exigidos para el puesto, reservado a personal funcionario del subgrupo A1.
“Esperemos que podamos cubrir la plaza rápido. A ver si ya puede ser en mayo", señaló García, que situó esta incorporación del puesto de comisario dentro del proceso de reorganización interna que el consistorio mantiene abierto en la Policía Local.
A este respecto, vinculó directamente la llegada del nuevo comisario a "la mejora del funcionamiento de la Policía Local que tenemos en marcha" y afirmó que el futuro responsable "contribuirá a consolidarla". Sobre el coste económico, cifró el salario bruto anual en torno a 60.000 euros-
La creación de esta plaza forma parte de la nueva estructura de mando para reforzar la dirección operativa del cuerpo en un momento de reorganización interna y recuperación de efectivos.
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