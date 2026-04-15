El colegio de La Fresneda, al límite: "Vamos a llegar a los seiscientos alumnos y no hay sitio para todos"

La urbanización de La Fresneda acaba de cumplir 40 años y está viviendo uno de los momentos de mayor crecimiento de su historia. Las promociones en marcha atraen a numerosas familias que eligen la zona para asentar sus proyectos vitales, la gran mayoría con niños pequeños, y esta circunstancia ha hecho que el colegio público se enfrente a una situación insólita para la que no tiene solución: los escolares no caben en el centro.

Javier Hernández, secretario del centro, calcula que el próximo curso pueden llegar de sobra a los 600 alumnos. "Es imposible, no tenemos capacidad para albergar a tantos niños. No hay sitio", señala. "Sólo en una jornada pasaron por el colegio unas cincuenta familias interesadas en matricular a sus hijos en nuestro centro", indica, por su parte, la jefa de estudios, Inma Montes. Lo que les hace pensar que este año será en el que salten por los aires todas las previsiones, con una cifra de estudiantes nunca vista.

Los niños, con el camión militar / Luján Palacios

Al crecimiento propio de la urbanización, con un perfil muy marcado de núcleos familiares jóvenes con hijos, se suma la gran capacidad de atracción del centro hacia afuera. "Llega gente de Viella, de Lugones, de la Corredoria, de Oviedo..." señala el equipo directivo. Lo hacen porque buscan un colegio en una zona tranquila, rodeado de naturaleza y cerca de sus hogares, porque trabajan en la zona o directamente por que el IES de Secundaria les ofrece una garantía de continuidad en el futuro, de manera que sus retoños puedan completar todo el ciclo de Primaria, Secundaria y Bachillerato. De hecho, el IES ya empieza a tener también problemas de espacio, aunque no tan acuciantes como en el colegio.

Se da circunstancia, además, de que hasta ahora el centro había acordardo con la administación no liberar todas las vacantes disponibles para proteger a su alumnado propio: los niños que empiezan al cole y viven en La Fresneda. Era una manera de garantizar que todos ellos tuvieran plaza en todos los cursos. Pero este año, ante la alta demanda y la gran cantidad de escolares, el colegio pasará a ser de línea 3 en casi todos los cursos (con tres grupos por curso). Con ello, se obliga a que se pongan "en el mercado" todas las vacantes que haya.

El equipo directivo calcula que dichas vacantes, que antes no se ofrecían al completo, llegarán ahora a 163. Y con ello se espera que el aluvión de nuevos alumnos supere cualquier estimación precedente. En la actualidad, cuentan con unos 460 niños, que ya han dejado pequeñas las instalaciones hace mucho. Con la liberación de las plazas vacantes se superarán las 600. El colegio no puede absorberlas.

Opciones

"Se han estado mirando varias opciones,y la Consejería nos ofrece como solución a corto plazo la reorganización de espacios en la planta baja del edificio de Primaria, suprimiendo baños y espacios infrautilizados para convertir las cuatro aulas actuales en cinco. Pero nada más", señala el secretario del colegio.

El Ayuntamiento cedió en su día una parcela anexa al equipamiento escolar que fue ofrecida al Principado para una hipotética ampliación, pero de momento esa vía no se contempla porque supondría una solución muy costosa. También se habló de dar una planta más al edificio, igualmente costoso, así como de liberar el espacio del gimnasio y el comedor para un aulario, trasladando estos servicios a un edificio exento que se ejecutaría en la parcela disponible.

Todo ello, salvo la creación de un aula más en la planta baja, está en el aire. Y con ello, el centro prevé un "colapso" de cara al próximo curso. El diagnóstico es sencillo. "Todo se queda pequeño, la urbanización no deja de crecer y los equipamientos no lo han hecho al mismo ritmo", indican en el colegio.

Visita de la UME

A la espera de lo que suceda el próximo curso, los pequeños de La Fresneda disfrutaron este martes por todo lo alto de una visita de la Unidad Militar de Emergencias (UME), trasladada expresamente desde León para mostrar a los pequeños cómo trabajan y cuáles son sus labores. Todo el centro rotó por tres puestos en los que los efectivos relataron el día a día del cuerpo, desde sus trajes de protección hasta sus cámaras térmicas en situaciones de riesgo, o los vehículos que utilizan.

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Estos últimos fueron, sin duda, los que más llamaron la atención a los niños, con la posibilidad de subirse a ellos y encender las sirenas, hablando por el altavoz como profesionales. El camión para la extinción de fuegos fue la estrella: los críos pudieron sostener la manguera un rato y ajustar el caudal de agua en una sesión formativa que había comenzado días atrás en las aulas y que culminó de la mejor manera posible: entre risas y con una buena pingadura.