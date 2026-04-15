Giro en el banquillo del Club Siero para lograr la permanencia: el entrenador Luis Rueda dimite y el equipo lo llevarán entre tres técnicos
El conjunto poleso solo ha ganado uno de los últimos quince partidos y se ha complicado la permanencia en Tercera RFEF
Golpe de timón en el Club Siero para lograr la permanencia en Tercera RFEF. El conjunto poleso solo ha ganado uno de los últimos quince partidos y se ha complicado la continuidad en la categoría, cuando restan cuatro jornadas para la conclusión. El margen con el descenso es estrecho, con siete puntos solo de margen, con doce por disputarse, y con el riesgo de que un descenso más de Langreo o Marino desde Segunda RFEF puede arrastrar a otro equipo más desde Tercera RFEF hacia abajo.
Tras perder el pasado domingo frente al Gijón Industrial, y un par de días de reflexión, el entrenador del Club Siero, Luis Rueda, presentó su dimisión a última hora de este martes. Un golpe de efecto, para cambiar la dinámica, en una temporada que pintaba muy bien, ya que con Rueda en el banquillo el Siero llegó a acabar la primera vuelta en puestos de play-off para subir de categoría.
Pero tras sumar 8 puntos de 45 posibles el conjunto de El Bayu se ha situado en una posición peligrosa, con el riesgo real de descender. Y con este giro en el banquillo esperan ahora solucionarlo.
Relevo en la casa
El equipo lo cogerán ahora tres profesionales del cuerpo técnico. Entre José Alberto, Berto y Helio, que ya estaban trabajando con el primer equipo, buscarán conseguir una victoria este domingo en el partido que les medirá al Navarro en el Bayu a las 18.30 horas.
El calendario final de Liga que le queda al Club Siero será recibir de nuevo en casa al Tuilla, visitar al Caudal y acabar la temporada en su feudo frente al Ceares. Es decir, que tres de los cuatro partidos que le restan por jugar a los polesos serán en El Bayu ante su afición.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
- Muere un hombre de 60 años y resulta herida su mujer tras caer con su coche por un desnivel en Belmonte y quedar atrapados
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Un empresario asturiano ofrece ayuda para evitar el desahucio de una mujer y su hija en La Corredoria
- El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera
- Accidente ferroviario mortal en Langreo: fallece un hombre arrollado por un tren cuando cruzaba las vías en un paso a nivel sin barreras en Sama
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- De dejar el fútbol y ser “una mole” de 95 kilos a convertirse en el goleador de moda en España: la atípica historia de Fede Viñas