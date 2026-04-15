Güevos Pintos de premio en los colegios de Siero: estos han sido los ganadores de un concurso artístico muy reñido

Los colegios Hermanos Arregui, CRA de Viella y Santa Bárbara han sido los ganadores de la duodécima edición del concurso escolar “Güevos Pintos” de Parque Principado, en el que han participado un total de doce centros educativos públicos de Siero y alrededores. Los premios fueron entregados el martes durante un acto en el que participaron el director de Parque Principado, Fernando García; y Lucía Noval, miembro de la gestora provisional de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, acompañados por representantes de los doce colegios participantes.

El primer clasificado, elegido por el jurado por su originalidad, mensaje y ejecución, ha sido el Colegio Público Hermanos Arregui, con su propuesta “¡Esti güevu ye mundial!”, en el que han trabajado sobre el Objetivo de Desarrollo número 2: Hambre cero. Se le ha hizo entrega de una tarjeta de 1.000 euros para material escolar. El segundo, elegido también por el jurado y premiado con 500 euros, ha recaído en el güevu “CRAmbiamos el planeta” del Colegio Rural Agrupado De Viella, que representa el Objetivo13: Acción por el clima.

El tercer premiado, que recibió 300 euros también para material escolar, ha sido el Colegio Público Santa Bárbara, con “Que no te importe un güevu: el mar ye vida, no un basurero”, basado en el objetivo sobre Vida Submarina. En este caso fue elegido por votación popular a través de la App del Club Parque Principado, obteniendo 745 votos de los 5.777 votos recibidos en total, unas votaciones que han estado muy reñidas.

Exposición

Los tres güevos ganadores se podrán visitar en el Paseo de la Seronda durante las próximas semanas. El resto de los centros participantes también han recibido una tarjeta regalo valorada en 100 euros para agradecer su implicación. Los elementos más valorados por los miembros del jurado para elegir a los ganadores fueron la originalidad y los valores sostenibles que aportan cada uno de los diseños, que se han inspirado el proyecto de Sostenibilidad Origen de Parque Principado, basado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

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Desde hace doce años, este concurso forma parte de la programación anual del centro para apoyar la conservación de la festividad de los Güevos Pintos, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. En este sentido, Parque Principado colabora cada año mediante una aportación de 3.000 euros para contribuir a mantener viva esta tradición. Esta iniciativa se enmarca además en el proyecto Origen, a través del cual Parque Principado impulsa más de 50 acciones anuales destinadas a promover un cambio sostenible a nivel social, medioambiental y económico en Asturias, reforzando el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU centrado en una Educación de Calidad.