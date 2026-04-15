El Siero Deportivo Balonmano cumple 40 años con 175 jugadoras y doce equipos: "Ante todo somos una familia”

Durante cuatro décadas, el balonmano es la referencia deportiva para las niñas en Siero. Y también en sus alrededores. Una actividad que Alfonso García Camino acercó en los años ochenta a los colegios de Lieres, Lugones y la Pola. Y que se ha asentado y consolidado, para permitir que varias generaciones de niñas sierenses hayan crecido en la familia del Siero Deportivo Balonmano. Un club que en la actualidad cuenta con 175 jugadoras y 12 equipos. "Ante todos somos una familia, con la filosofía de que lo principal es disfrutar por medio del deporte", afirma Alfonso García Camino, presidente, fundador y alma de la entidad.

El club nació oficialmente el 7 de noviembre de 1986, bajo el nombre de Club Balonmano Siero. En siete meses cumplirá 40 años de vida. Más tarde, el 17 de marzo de 1994 se transformó en club básico, para adaptarse a la reforma del gobierno del Principado, que servía para tener un tratamiento distinto a entidades sin ánimo de lucro. Y ahí quedó fijada la denominación actual de Siero Deportivo Balonmano.

Alfonso García Camino, conocido para todos como “Fonso”, venía del fútbol. Como profesor de Educación Física optó por el balonmano para dar una alternativa deportiva a las niñas. Sucedió en un momento en el que el fútbol y el baloncesto eran los deportes más populares y extendidos. “Era un deporte asequible para poner en marchar rápidamente, se necesitaban cuatro balones y poco más”, rememora. “Empezamos una actividad muy apetecible, les gustaba pasar el balón y no había una exigencia técnica determinada. Poco a poco, como era tan elemental, las crías se lo pasaban bien, era una forma de animar, y hacer cosas, y fue asentándose, ganando más integrantes y creciendo mucho”, añade.

Crecimiento de la estructura

Los primeros años de vida se mantuvieron con pocos equipos y jugadoras. Pero con el paso de los años el Siero Deportivo Balonmano llegó a un momento álgido, del que se no ha bajado, con unos números y respaldo considerable.

Ahora mismo cuenta con dos benjamines, tres alevines, tres infantiles, dos cadetes, un juvenil y un senior. “Se puede decir que a nivel de Asturias somos un referente, casi al mismo nivel que el Balonmano Gijón o el Oviedo Balonmano, y eso que son de las dos ciudades más importantes de la región”, analiza el presidente del Siero.

Durante siete años lograron la proeza de competir a nivel nacional, en División de Honor Plata, que es la segunda máxima categoría del balonmano español. Algo a lo que intentarán volver en dos semanas, cuando jueguen la primera fase por ascender, a nivel regional. Mientras, la estructura carbura y funciona a la perfección. Hasta el punto de que trabajan el balonmano femenino como nadie. “Jugamos nuestros dos equipos benjamines la final regional. Porque mantenemos pocos la estructura de equipos de solo chicas desde muy abajo. Otros ahí hacen equipos mixtos”, indica García Camino.

Una filosofía marcada por la ilusión

Volviendo a la filosofía de la entidad, su presidente ve indispensable mantener ese ambiente de “unión” y “compromiso” que existe. “Queremos que esto sea una actividad física que sirva de complemento para los estudios, creando un ambiente de respeto y valores, y que todos se sientan importantes formando un bloque y que tengan ilusión porque las cosas salgan bien”, enfatiza.

La entidad dispone del IES Villanueva, los dos polideportivos de la Pola y el de El Berrón para los entrenamientos. “Nos gustaría tener más horas, pero entiendo que somos muchos equipos”, explica García Camino, que lanza también una sugerencia: “Es una pena que los dos colegios tengan una pista sin cerrar y sin vestuarios, porque podría ser aprovechable también”.

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Concluye el presidente trasladando un mensaje de optimismo, ahora que se encara también el final de Liga y de las diferentes competiciones. Porque, para empezar, las juveniles afrontan este fin de semana la fase final regional, donde esperan proclamarse campeonas tras acabar primeras la liga regular.