Siero rendirá homenaje a los Güevos Pintos en el parque de la Pola con una figura de tres metros de altura decorada por las artesanas

Uno de los grandes símbolos de la Pola será homenajeado en el parque Alfonso X de la localidad. El alcalde de Siero, el socialista Ángel García "Cepi", ha anunciado este miércoles la próxima instalación en este recinto de la figura de un "güevu pintu" de entre dos y metros de altura, sin contar la peana, que será construido con el mismo material que los "pitufos" ya colocados en distintos punto del concejo. Según detalló el regidor, esta pieza de gran formato se decorará con temática libre por las artesanas que elaboran "güevos pintos" y se pondrá en la misma zona en la abre el tradicional mercadillo del martes de Pascua. El Consistorio ya ha solicitado presupuesto para fabricar la escultura y su base de anclaje.

Ubicación

La propuesta, explicó "Cepi", surge tras las conversaciones mantenidas con un grupo de artesanas durante la última edición de la fiesta de los Güevos Pintos. El emplazamiento previsto es la parte de atrás de la zona habitual de los puestos de venta del martes de Pascua, entre el edificio consistorial y el kiosco de la música, previsiblemente sobre la zona verde o junto a ella, con el objetivo de no obstaculizar el paso y mejorar la visibilidad de la pieza. En todo caso, la ubicación definitiva se concretará una vez cerrados los aspectos técnicos.

El Ayuntamiento convocará en los próximos días a las artesanas para definir qué participantes se incorporan al proyecto y cómo se organizará el proceso de pintado. Uno de los aspectos pendientes es determinar el acabado superficial del material para garantizar dos requisitos: la resistencia permanente a la intemperie y su compatibilidad con las pinturas que emplean habitualmente las autoras de los "güevos"

"Pitufina karateka"

El Alcalde también vinculó esta iniciativa con el debate que se suscitó en su momento por la instalación de la "pitufina karateka" en la entrada a la Pola desde la Autovía Minera, recordando que entonces ya se planteó la posibilidad de incorporar un símbolo específico de los Güevos Pintos al espacio urbano. El PP fue quien defendió políticamente tal iniciativa, llegando a poner en marcha una recogida de firmas. Sin embargo, según precisó Ángel García, no llegó a concretar una propuesta.

Noticias relacionadas

La pieza será de menor tamaño que las figuras decorativas de pitufos ya existentes en el municipio. El "güevu" medirá entre dos y tres metros de altura, frente a los más de seis que alcanzan las piezas de dibujos animados incluyendo las peanas sobre las que se asientan.