Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Susto en Pola de Siero: arde un oche junto al paso a nivel de El Bayu

El suceso ocurrió a primera hora de la tarde de este miérccoles, junto a las vías del tren, en la carretera hacia Valdesoto

Un coche arde en Pola de Siero junto al paso a nivel de El Bayu

Un coche arde en Pola de Siero junto al paso a nivel de El Bayu

Lne

Pablo Antuña

Pablo Antuña

Pola de Siero

Un coche aparcado junto al paso a nivel de El Bayu, en Pola de Siero, provocó un susto a primera hora de la tarde de este miércoles, al arder por causas que se desconocen. El vehículo, que estaba situado en el camino que lleva desde el paso a nivel a la nave del Club Kayak Siero, provocó una considerable cortina de humo, visible desde la zona sur y oeste de la localidad.

El coche calcinado en Pola de Siero junto a El Bayu, durante la actuación de los Bomberos.

El coche calcinado en Pola de Siero junto a El Bayu, durante la actuación de los Bomberos. / Lne

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Bomberos y de la Policía Local para controlar el incendio del vehículo, que quedó totalmente calcinado. No hubo que lamentar daños personales, más allá de los materiales del coche, modelo Seat Ibiza.

Noticias relacionadas

El coche calcinado junto al paso a nivel de El Bayu en Pola de Siero.

El coche calcinado junto al paso a nivel de El Bayu en Pola de Siero. / Lne

El incendio obligó a cortar el tráfico mientras duró la actuación para controlarlo. Lo que provocó que no se pudiese circular por esa parte de la carretera que comunica el centro urbano con el campo de fútbol de El Bayu, el tanatorio, y la carretera hacia Valdesoto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
  2. Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
  4. Muere un hombre de 60 años y resulta herida su mujer tras caer con su coche por un desnivel en Belmonte y quedar atrapados
  5. El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
  6. Un empresario asturiano ofrece ayuda para evitar el desahucio de una mujer y su hija en La Corredoria
  7. El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera
  8. Accidente ferroviario mortal en Langreo: fallece un hombre arrollado por un tren cuando cruzaba las vías en un paso a nivel sin barreras en Sama

Siero rendirá homenaje a los Güevos Pintos en el parque de la Pola con una figura de tres metros de altura decorada por las artesanas

Siero rendirá homenaje a los Güevos Pintos en el parque de la Pola con una figura de tres metros de altura decorada por las artesanas

Susto en Pola de Siero: arde un oche junto al paso a nivel de El Bayu

Susto en Pola de Siero: arde un oche junto al paso a nivel de El Bayu

Güevos Pintos de premio en los colegios de Siero: estos han sido los ganadores de un concurso artístico muy reñido

Güevos Pintos de premio en los colegios de Siero: estos han sido los ganadores de un concurso artístico muy reñido

El Alcalde de Siero espera contar en mayo con el nuevo comisario de la Policía Local: "Nos ayudará a la mejora del servicio que tenemos en marcha"

Giro en el banquillo del Club Siero para lograr la permanencia: el entrenador Luis Rueda dimite y el equipo lo llevarán entre tres técnicos

Giro en el banquillo del Club Siero para lograr la permanencia: el entrenador Luis Rueda dimite y el equipo lo llevarán entre tres técnicos

El colegio de La Fresneda recibe a la UME: el camión para la extinción de incendios fue la estrella de la jornada

El colegio de La Fresneda recibe a la UME: el camión para la extinción de incendios fue la estrella de la jornada

Lugones acoge este sábado un concierto de tributo a la mítica banda Hombres G

Lugones acoge este sábado un concierto de tributo a la mítica banda Hombres G

Siero abre hasta el 24 de abril el plazo de solicitud para optar a las plazas en las escuelas infantiles municipales

Siero abre hasta el 24 de abril el plazo de solicitud para optar a las plazas en las escuelas infantiles municipales
Tracking Pixel Contents