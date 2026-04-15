Susto en Pola de Siero: arde un oche junto al paso a nivel de El Bayu

Un coche aparcado junto al paso a nivel de El Bayu, en Pola de Siero, provocó un susto a primera hora de la tarde de este miércoles, al arder por causas que se desconocen. El vehículo, que estaba situado en el camino que lleva desde el paso a nivel a la nave del Club Kayak Siero, provocó una considerable cortina de humo, visible desde la zona sur y oeste de la localidad.

El coche calcinado en Pola de Siero junto a El Bayu, durante la actuación de los Bomberos. / Lne

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Bomberos y de la Policía Local para controlar el incendio del vehículo, que quedó totalmente calcinado. No hubo que lamentar daños personales, más allá de los materiales del coche, modelo Seat Ibiza.

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El coche calcinado junto al paso a nivel de El Bayu en Pola de Siero. / Lne

El incendio obligó a cortar el tráfico mientras duró la actuación para controlarlo. Lo que provocó que no se pudiese circular por esa parte de la carretera que comunica el centro urbano con el campo de fútbol de El Bayu, el tanatorio, y la carretera hacia Valdesoto.