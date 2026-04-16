El Café Marx cumple 40 años como punto de encuentro diario en Lugones: "Los clientes ya son como de casa"

En Lugones hay un local en plena avenida de Oviedo donde el pulso cotidiano se mide entre cafés y conversaciones pausadas, un espacio donde se escribe cada día la memoria viva de la localidad. El Café Marx lleva 40 años cumpliendo esta función bajo la dirección de José Luis Fernández García, aunque su historia se remonta aún más atrás.

Corría 1986 cuando José Luis, con apenas 19 años, tomó las riendas del negocio,que ya existía. “Estábamos un poco locos”, recuerda ahora, con la perspectiva que dan cuatro décadas de trabajo constante. Aquellos primeros años estuvieron marcados por jornadas maratonianas, “de seis de la mañana a doce de la noche, currando como campeones”, rememora. Fue toda una apuesta vital que acabaría definiendo su vida. Con el tiempo, su mujer se incorporó al proyecto, formando un tándem que ha sostenido el negocio desde entonces. “El secreto está en que trabajamos los dos muchas horas”, resume entre risas.

Estética antigua

La transformación del local llegó en 1999, cuando decidieron darle una identidad propia. Apostaron por un concepto poco habitual entonces: un café de estética antigua, inspirado en otra época. El Café Marx, nombre que rinde homenaje a los célebres hermanos cinematográficos, se fue llenando de objetos con historia: antigüedades adquiridas en mercadillos, piezas rescatadas de anticuarios y regalos de clientes que, con los años, han pasado a formar parte del alma del lugar.

Ese carácter singular ha sido, junto con el café, una de sus principales señas de identidad a lo largo de los años, en los que los parroquianos ya son casi de casa. José Luis lo tiene claro: “El café es nuestro punto fuerte”, afirma, sobre todo después de comprar una exclusiva máquina italiana que lleva 30 años en servicio y que durante décadas ha ayudado a cultivar una clientela fiel, atraída por la calidad del producto y por una carta en la que también hay “buenos pinchos todos los días”.

Quinta generación

La historia de la Cafetería Marx es también la historia de sus clientes. Varias generaciones han pasado por sus mesas: abuelos, hijos y nietos que han convertido el local en punto de encuentro habitual. “Aquí ya vamos como por la quinta generación”, subraya el dueño, quien asegura medio en serio medio en broma que “no los conozco por el nombre, los conozco por lo que beben”. Tal es el grado de complicidad construido con el tiempo.

En un sector exigente como la hostelería, José Luis reivindica una idea sencilla: el equilibrio entre cercanía y respeto. “Tienes que aguantar lo que tú quieras”, afirma, en referencia a la gestión del trato con el público. Su experiencia desmonta algunos tópicos sobre el oficio: “Todo el mundo que viene a trabajar con nosotros está contento”, asegura, alejándose de la imagen más dura del sector.

Cuatro décadas después, el balance es sereno. La hostelería ha cambiado “afortunadamente”, subraya José Luis. “Es más profesionalizada, más exigente en aspectos como la higiene o la estética”, recuerda. Muchos de los bares que coexistían en Lugones en los años ochenta han desaparecido. El Café Marx, sin embargo, ha sabido adaptarse sin perder su esencia. “La mitad de los bares de cuando yo abrí hoy están cerrados”, reflexiona.

Hoy abre de lunes a viernes, en un horario más contenido que en sus inicios, mientras su propietario empieza a vislumbrar la jubilación en un horizonte cercano. “Empecé súper joven… estoy esperando jubilarme en unos años”, admite, sin urgencia pero con la sensación de haber cumplido, viendo cómo han ido cambiando los hábitos de consumo y cómo el perfil de la mañana, de cafés en barra y mesa, se transforma por la tarde en el de gente más joven.

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Para celebrar el 40 aniversario han organizado una cita especial este sábado por la tarde. Será, como no podía ser de otra forma, un encuentro sencillo: “vino, cerveza, pinchos” y la presencia de quienes han dado sentido al negocio durante todos estos años. “Invitaremos a la gente de siempre”, dice el propietario. Porque “cuando tienes una clientela buena, se alegra hasta de que cierres por vacaciones”. Y eso, en el Marx, tiene premio.