El espectáculo de danza "La bestia negra" llega a Pola de Siero con entrada libre el 24 de abril

La compañía de danza gijonesa "Proyecto Piloto" recala en Pola de Siero con "La bestia negra", un espectáculo que entre otros reconocimientos atesora el XVII Premio Jovellanos a la Producción Escénica. La cita, que presentó este jueves la edil de Cultura, Aurora Cienfuegos, es el viernes 24 de abril, a las 19.30 horas, en el Teatro Auditorio de la capital sierense. La entrada es libre, limitada al aforo de la sala.

Esta propuesta, distinguida también en los Premios Oh! de las Artes Escénicas con el galardón a la mejor iluminación y a la mejor composición original/espacio sonoro, forma parte de los espectáculos que se ofrecen en colaboración con el programa autonómico "Asturies, Cultura en Rede".

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Por otro lado, la concejal de Cultura sierense también avanzó que el grupo "Meraki Cía." presentará en Lugones "Sinfonía de cuerda y viento para Epicuro". La compañía asturiana acude a la localidad con motivo de las celebraciones del Día Internacional de la Danza: será el sábado 25 de abril, a las 19.30 horas, en el Centro Polivalente Integrado. La entrada es libre, limitada al aforo de la sala.