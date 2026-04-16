Finalizan las obras en la zona del río Negro, en Santa Marta Carbayín, tras la ejecución de un tramo de escollera

Finalizan las obras en la zona del río Negro, a la altura de Villaescusa, en Santa Marta Carbayín. El Ayuntamiento de Siero ha actuado en la zona para ejecutar un tramo de escollera y reparar el estribo del puente con el objetivo de reforzar la estabilidad de la pasarela y garantizar la adecuada capacidad de desagüe del cauce. El regidor sierense, Ángel García, "Cepi", visitó este jueves el punto donde se han desarrollado los trabajos, acompañado del concejal Alejandro Villa y por varios técnicos.

Tal y como explicó el regidor, la intervención fue necesaria debido al colapso de la escollera anterior sobre el cauce, lo que comprometía tanto la estabilidad de la pasarela como la adecuada capacidad de desagüe del río. El presupuesto de las obras ascendió a 14.000 euros, con cargo al contrato de conservación y mantenimiento de carreteras y caminos, que cuenta con un importe anual de 360.000 euros.

García también quiso recordar durante la visita los trabajos de reparación de la senda realizados hace unas semanas en la zona, una actuación que se desarrolló sobre un tramo de tres kilómetros muy transitados por los vecinos de Carbayín Alto, Carbayín Bajo y Valdesoto. "Para el acondicionamiento de la senda, se compactó con zahorra y se corrigieron los baches, garantizando así la seguridad y accesibilidad", destacaron los responsables municipales sobre un proyecto realizado con recursos propios del Ayuntamiento y un presupuesto de 5.000 euros.

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A la visita a la zona del río Negro también acudieron los técnicos municipales Leire Gabilondo y David Orviz, además de Roberto Fernández y Francisco Iglesias, responsables de la empresa que hizo la obra.