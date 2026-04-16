Siero adjudica la obra de la última fase del bulevar de Lugones y da luz verde a los desarrollos residenciales: "El Ayuntamiento ya puede conceder licencias para construir pisos"

La Junta de Gobierno de Siero autorizará este viernes la adjudicación de las obras de urbanización y acondicionamiento de la cuarta y última fase del Bulevar de Lugones, que se desarrolla en el tramo comprendido entre la calle Leopoldo Lugones y la Avenida del Castro. La iniciativa supone un paso importante no solo por la actuación en sí misma, sino por el hecho de que ponerla en marcha permitirá que el Ayuntamiento pueda comenzar a dar licencias para la construcción de nuevas viviendas en la zona.

Tal y como explicaron el alcalde, Ángel García, "Cepi", y el edil de Urbanismo, Javier Rodríguez, que detallaron los pormenores del proyecto, las obras comenzarán aproximadamente en un mes. La actuación se desarrollará sobre una superficie de 18.200 metros cuadrados y cuenta con un presupuesto total de 4.646.536 euros en lo que compete a la intervención pública. No obstante, si se suma lo que supondrá la parte privada, que desarrollará viviendas en esta zona, la inversión total se eleva por encima de los nueve millones.

Los trabajos que se adjudican este viernes tienen un plazo de ejecución de 16 meses, aunque el regidor manifestó su deseo de “intentar acortar” ese periodo en la que considera “la obra más importante que hemos hecho en Lugones, una de las más relevantes en la historia de la localidad, ya que es la segunda en más cuantía, tras la del Centro Polivalente Integrado”.

A partir de ahora, el Consistorio "ya puede dar licencias de construcción de nuevas viviendas, pues hasta ahora no se podían conceder al faltar el desarrollo de la parte municipal de las obras", indicó García, en referencia al proyecto de urbanización necesario como paso previo para poder impulsar el desarrollo residencial.

Viales y zonas de esparcimiento

Comienza así a materializarse el ambicioso plan de crecimiento en esta zona de Lugones, donde existe la posibilidad de construir unas 2.000 viviendas. En una primera fase está prevista la edificación de 400 pisos, en uno de los márgenes del bulevar, en el espacio comprendido entre las calles Río Caudal y Río Ibias, donde actuará la promotora Grupo Casado, que en paralelo también costea la obra de un vial em este punto. “Va muy avanzada, en la parte de la compactación, y es lo que debe acompañar a la obra que afrontamos desde el Ayuntamiento”, resaltó este jueves el Alcalde.

La intervención contempla dos zonas de circulación viaria. La primera, de aproximadamente 2.525 metros cuadrados, dará continuidad al tramo que ejecuta la iniciativa privada desde la calle Río Ibias hasta la glorieta de Malvarán, con una longitud cercana a los 100 metros. La segunda, de 1.055 metros cuadrados, prolongará la calle Río Caudal en dirección oblicua hacia la avenida Constitución, con una longitud aproximada de 37 metros.

El resto del ámbito será una gran franja verde de unos 11.550 metros cuadrados, con un trazado lineal de 520 metros como eje central, que incluirá áreas de paseo, de estancia, bancos, vegetación y aparatos de gimnasia para mayores. "El diseño busca alternar zonas de sombra, espacios soleados y recorridos peatonales, atravesados por ejes transversales alineados con los pasos peatonales del vial", señalan los detalles técnicos del proyecto.

Este nuevo espacio para el tránsito que vertebrará de norte a sur Lugones, habrá tramos con bandas de aparcamiento para vehículos. Y también se contempla la integración del carril bici en la glorieta de Malvarán, conectado con el ya existente en la zona de La Ería.

Primeros 400 pisos, con un 40 por ciento de precio asequible

El desarrollo del bulevar de Lugones va, tal y como ya había avanzado el Alcalde, acompañado de las primeras promociones de pisos. “Ya hay dos proyectos para dos edificios nuevos en redacción y los hay que están próximos a presentarse para pedir licencia de obra”, destacó. Serán, según los cálculos del regidor, los que correspondan al primer centenar de viviendas que se construyan en la zona, donde el Grupo Casado tiene la posibilidad de edificar 400 pisos, de los que en torno a un 40 por ciento, detalló el regidor, tendrán que ser de vivienda de precio asequible.

Los primeros bloques de viviendas se levantarán en la margen oeste del bulevar. Para el Este, en la zona de La Ería más aproximado a la autovía A-66, ya entran en la ecuación otros promotores y propietarios. Ahí la fase de crecimiento “va más lenta” en los estudios de detalle, como confirmó también el concejal de Urbanismo, Javier Rodríguez.

En el entorno del bulevar y en la zona de La Ería hay suelo para 2.000 viviendas, incidió el regidor, como dato destacable que ayudará en un futuro a que Lugones pueda acercarse a los 20.000 habitantes y Siero alcance la cifra de los 60.000 vecinos.

Urbanización en la entrada norte de la avenida de Gijón

El alcalde de Siero también desveló que próximamente se urbanizará el tramo de la avenida de Gijón situado justo delante de las instalaciones de Tartiere Auto (actualmente Astupersa). Explicó es una obligación de los propietarios construir el tramo de acera que falta, y que ayudará a conectar el paso a pie de forma segura hasta la pasarela que comunica con La Fresneda. “Están a punto de pedir la licencia para las obras. Es una obligación de la parcela esa obra. Y se completaría así la urbanización de la avenida con una acera completa, ya que actualmente no existe”, concluyó el Alcalde.