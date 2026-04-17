Las artesanas de güevos pintos apuestan porque la decoración de la pieza gigante de Pola de Siero la protagonicen “guiños tradicionales, locales y regionales”

Las artesanas que elaboran cada año elaboran los diseños de los Huevos de Pascua, que se ponen a la venta en Pola de Siero, reciben con “satisfacción” el anuncio del Ayuntamiento de homenajear a la fiesta de los “Güevos Pintos” con la instalación de una gran figura de entre dos y tres metros de altura en el parque Alfonso X El Sabio. Pero lamentan también que no se ha haya hecho antes. Y trasladan sus dudas de cómo se materializará el diseño y la decoración, aunque el gobierno local ha indicado que participarán activamente. Lo que sí coinciden en señalar es que sería importante que los motivos que se elijan para pintar este huevo gigante tuvieran “guiños tradicionales, locales y regionales”.

“Estamos contentas con que por fin de se lleve a cabo el homenaje”, resalta Patri Saco, artesana, que se muestra también crítica con el retraso y que se haya priorizado la colocación de otras figuras decorativas en diversos puntos del concejo. “Se ha perdido mucho tiempo y dinero con la 'obsesión pitufera', cuando había algo local y de recuerdo a todos los artesanos que han participado”, indica, en alusión a las estatuas de personajes de “Los Pitufos” instaladas en Lugones, Pola de Siero y El Berrón.

Según avanzó recientemente el alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, la figura de un "güevo pinto" que se instalará en el parque Alfonso X El Sabio de la Pola será de grandes dimensiones, con una altura de entre dos y tres metros. Se situará en la zona donde se instalan los puestos de venta por las fiestas, en un punto entre el quiosco de la música y el Ayuntamiento. Estará hecho del mismo material que los pitufos gigantes ya colocados en distintos puntos del municipio. También aseguró que se decorará con temática libre por parte de las artesanas.

“Igual estaba bien dividir el huevo tipo puzzle, y que cada artesano tenga el espacio disponible para lo que más le represente”, reflexiona Patri Saco, antes de dar su opinión sobre algunos aspectos que debería recoger el “güevo pinto” gigante. “En cuanto a iconografía, muchos de los que se venden, se centran en patrimonio cultural de Asturias, como la sidra, la manzana o los hórreos, y estaría bien que se recogiese”, añade.

En imágenes: la fiesta de Güevos Pintos toma Pola de Siero / Fernando Rodríguez

Esa línea, la de mantener el arraigo y la tradición en unos tiempos en los que en los diferentes diseños se cuelan personajes y temáticas más actuales, también la comparte otra vendedora y creadora, Mari Carmen Castro. “La temática debería ser de cosas asturianas o típicas del concejo”, destaca, antes de lanzar un mensaje de prudencia y paciencia para el buen desarrollo de la idea. “Me parece fabuloso que se haga un ‘güevo pinto’ entre todas. Pero creo que es algo que hay que estudiar muy bien la manera de hacerlo”, incide.

Un proyecto "serio y con significado"

María Cimadevilla, clásica de los puestos desde que era prácticamente una niña, celebra la decisión, “aunque tendría que haber tenido ya prioridad respecto a otras decoraciones”. Cree también que será positivo “para transmitir a los niños que tienen que mantener la tradición en el futuro”. Pero traslada su recelo a cómo se ejecutará: “De hacerse tiene que hacerse bien. Planificado con un proyecto, serio y con significado. No me parece una idea sencilla por la responsabilidad que conlleva. Es un homenaje de algo representativo, que tiene que estar bien pensado”.

Como una idea “fantástica” recibió la noticia Cristina Margolles, que la ve también como “un gran reclamo para los visitantes”. En su caso reconoce que lleva relativamente poco tiempo como artesana, pero detalla que ha comprendido rápido la idiosincrasia de una tradición que merece ser reconocida. Y por eso piensa en la dificultad de materializar la idea del güevo pinto de tres metros de altura. “No es fácil pintar sobre esa superficie”, valora, antes de plantear una alternativa: “Creo que quedaría más lucido una especie de ‘paseo” con güevos de menor tamaño donde cada uno plasme el arte que más le representa en el mostrador durante el mercado”.

Un paseo y ruta con la esencia de la fiesta para el futuro

Sobre cómo se plasmará el diseño, Patri Saco solicita que se mantenga la esencia del proceso creativo, “con el pintado a mano”, y que se apliquen después técnicas para su conservación. “Se puede por ejemplo una capa de resina transparente para protegerlo bien de la lluvia”, describe, dentro de su mensaje de que prime una figura de calado artesanal.

Y ya puestos a soñar, Cristina Margolles añade una reflexión final para un futuro en el que ese reclamo turístico se eleve a un proyecto de mayor envergadura. “Quién sabe si en un futuro se podría hacer hasta una ruta explicando las técnicas y la esencia de la fiesta”, concluye.