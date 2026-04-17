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Una comida en el "Pueblo ejemplar" de Asturias con sabadiego, fabes, sidra o arroz con leche: Valdesoto acoge la cita con una decena de cofradías gastronómicas

Cerca de 250 personas participarán en una jornada especial, con visitas guiadas en la parroquia sierense y un broche entre fogones

Participantes en un encuentro de cofradías gastronómicas.

Participantes en un encuentro de cofradías gastronómicas. / Irma Collín

Pablo Antuña

Pablo Antuña

Valdesoto

Es tradición que cada año un amplio grupo de miembros de cofradías gastronómicas se reúnan con los vecinos del que haya sido el último “Pueblo Ejemplar” de Asturias para compartir mesa y mantel en una comida de confraternización. En esta ocasión toca el encuentro en Valdesoto, donde habrá una decena de cofradías presentes y se calcula que participarán de la fiesta unas 250 personas.

Las Cofradías del Sabadiego, del Vino de Cangas, del Tortu, del Arroz con Leche, los Siceratores de Asturias, la del Quesu Gamonéu, la de Amigos de Les Fabes, la del Desarme, la de los Nabos, la de El Colesterol Bueno y la de Doña Gontrodo serán las participantes en la fiesta de este sábado, que impulsa Fecoastur (Federación Asturiana de Cofradías Gastronómicas).

Visita, lienzo y la interpretación del himno

La previsión es la de partir a las 12.00 horas de la iglesia de Valdesoto para realizar una visita guiada por los puntos más interesantes de la parroquia. A las 12.45 horas llegarán los cofrades a la Casona de Leceñes, donde se celebrará un acto de entrega de un lienzo conmemorativo. Y allí mismo se producirá la interpretación del Himno de Fecoastur, a cargo de su autor Odón del Paganeu. Para finalizar, desde las 13.45 horas se pondrán a preparar la comida de hermandad, con cada cofradía aportando sus productos.

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Una jornada festiva, de mesa y mantel, en las que se unirán la tradición y el arraigo de las costumbres e historia de Valdesoto, con la de los productos gastronómicos también típicos que promocionan las cofradías.

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