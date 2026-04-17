La cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias saldrá de Lugones y pasará por numerosos núcleos de Siero: los horarios para aplaudir a los ciclistas

La 68.ª edición de la Vuelta Ciclista a Asturias tendrá la salida de su cuarta etapa en Lugones. Será el próximo día 26, domingo, para una jornada en la que los corredores atravesarán varios núcleos del concejo sierense antes de dirigirse a Llanera y concluir en Oviedo.

La presentación oficial de la etapa tuvo lugar este viernes, con la participación del alcalde de Siero, Ángel García ("Cepi"); el concejal de Deportes, Jesús Abad; la directora de la prueba, Cristina Mendo, y Coque Montero, histórico dirigente de la Federación Asturiana de Ciclismo.

La salida neutralizada de la jormada está fijada a las 10.35 horas en la avenida de la Constitución. Desde allí, el pelotón circulará por las calles Leopoldo Lugones, Antonio Machado y Río Ibias, para incorporarse después a la AS-381, avenida de Gijón, avenida de Oviedo, SI-2, avenida de Viella, Naón, AS-383, Viella, glorieta de Colloto y N-634 en dirección Santander hasta Argüelles.

Horario

A partir de ese punto, comenzará el paso competitivo por distintos puntos del concejo. El horario previsto sitúa a los corredores en El Berrón a las 10.46 horas, Bendición a las 10.52, Valdesoto a las 10.53, Lieres a las 10.56, Carbayín a las 11.00, Pumarabule a las 11.01, el alto de La Llama a las 11.05, Entrerríos a las 11.06, Feleches a las 11.08, La Secada a las 11.12 y la Pola a las 11.18. El itinerario continuará después por Muncó y Muñó antes de abandonar el concejo.

Durante la presentación, el regidor subrayó la relación histórica de Siero con este deporte: "Estamos muy contentos de poder tener una salida. Con el ciclismo tenemos un vínculo muy especial, no solamente por los carriles bici, sino por ser una disciplina con la que nos identificamos y a la que apoyamos mucho”.

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García añadió que el concejo mantiene una fuerte tradición ciclista y recordó el peso histórico de este deporte en el municipio. "Hay mucha afición al ciclismo en Siero. Tenemos también el tramo de carretera más utilizado de España por los ciclistas, como es la N-634. El último equipo profesional que hubo, el Clas, también estaba aquí. Creemos que es un deporte que transmite muy bien valores como el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo en equipo y la constancia", subrayó el regidor.