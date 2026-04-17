Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Grave accidente de dos turismos en la Autovía Minera a la altura del acceso a Muñó (Siero)

Los vehículos chocaron por causas que trata de aclarar la Guardia Civil de Tráfico, que hubo de cortar parcialmente la circulación en los carriles en dirección a Gijón

El tramo de la Autovía Minera donde ocurrió el accidente.

El tramo de la Autovía Minera donde ocurrió el accidente.

F. L. J.

Oviedo

Dos vehículos tipo turismo chocaron esta pasada medianoche en el punto kilométrico 23 de la Autovía Minera (AS-I) desconociéndose en el momento de elaborar esta noticia el estado de sus ocupantes. El lugar del accidente es una tramo recto a la altura del cruce de Muñó (Siero), en sentido de la marcha hacia Gijón y en el momento del choque la calzada estaba seca.

Uno de los coches presentaba un fuerte golpe en su parte delantera y el otro, destrozos de consideración en uno de sus laterales. Ambos vehículos quedaron sobre la calzada sin llegar a haber volcado, uno en cada carril y distanciados unos treinta metros.

Noticias relacionadas

Al lugar del accidente, del que se avisó por las pantallas informativas de la autovía, acudieron servicios sanitarios y varias unidades de la Guardia Civil de Tráfico. Los agentes de la Benemérita balizaron los coches siniestrados, restringiendo parcialmente la circulación en la zona durante más de una hora para evitar nuevos choques. Afortunadamente, el tráfico a esas horas era escaso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
  2. Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: fácil manejo y afilado duradero
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
  5. La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
  7. Una joven de 26 años herida grave tras saltar a una profundidad de cinco metros en el pozo de la Barquera, en Gijón
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el organizador de maquillaje XL más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros

Grave accidente de dos turismos en la Autovía Minera a la altura del acceso a Muñó (Siero)

Grave accidente de dos turismos en la Autovía Minera a la altura del acceso a Muñó (Siero)

El espectáculo de danza "La bestia negra" llega a Pola de Siero con entrada libre el 24 de abril

El espectáculo de danza "La bestia negra" llega a Pola de Siero con entrada libre el 24 de abril

La Fresneda se rinde a Valentín Pérez, su médico durante 30 años que "dio todo de sí y nos enseñó otra forma de cuidarnos"

La Fresneda se rinde a Valentín Pérez, su médico durante 30 años que "dio todo de sí y nos enseñó otra forma de cuidarnos"

Finalizan las obras en la zona del río Negro, en Santa Marta Carbayín, tras la ejecución de un tramo de escollera

Finalizan las obras en la zona del río Negro, en Santa Marta Carbayín, tras la ejecución de un tramo de escollera

El Café Marx cumple 40 años como punto de encuentro diario en Lugones: "Los clientes ya son como de casa"

El Café Marx cumple 40 años como punto de encuentro diario en Lugones: "Los clientes ya son como de casa"

Siero adjudica la obra de la última fase del bulevar de Lugones y da luz verde a los desarrollos residenciales: "El Ayuntamiento ya puede conceder licencias para construir pisos"

Siero adjudica la obra de la última fase del bulevar de Lugones y da luz verde a los desarrollos residenciales: "El Ayuntamiento ya puede conceder licencias para construir pisos"

El Siero Deportivo Balonmano cumple 40 años con 175 jugadoras y doce equipos: "Ante todo somos una familia”

Susto en Pola de Siero: arde un coche junto al paso a nivel de El Bayu

Susto en Pola de Siero: arde un coche junto al paso a nivel de El Bayu
Tracking Pixel Contents