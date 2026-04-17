Grave accidente de dos turismos en la Autovía Minera a la altura del acceso a Muñó (Siero)
Los vehículos chocaron por causas que trata de aclarar la Guardia Civil de Tráfico, que hubo de cortar parcialmente la circulación en los carriles en dirección a Gijón
F. L. J.
Dos vehículos tipo turismo chocaron esta pasada medianoche en el punto kilométrico 23 de la Autovía Minera (AS-I) desconociéndose en el momento de elaborar esta noticia el estado de sus ocupantes. El lugar del accidente es una tramo recto a la altura del cruce de Muñó (Siero), en sentido de la marcha hacia Gijón y en el momento del choque la calzada estaba seca.
Uno de los coches presentaba un fuerte golpe en su parte delantera y el otro, destrozos de consideración en uno de sus laterales. Ambos vehículos quedaron sobre la calzada sin llegar a haber volcado, uno en cada carril y distanciados unos treinta metros.
Al lugar del accidente, del que se avisó por las pantallas informativas de la autovía, acudieron servicios sanitarios y varias unidades de la Guardia Civil de Tráfico. Los agentes de la Benemérita balizaron los coches siniestrados, restringiendo parcialmente la circulación en la zona durante más de una hora para evitar nuevos choques. Afortunadamente, el tráfico a esas horas era escaso.
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