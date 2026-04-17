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La Guardia Civil detiene al sospechoso de varios robos en Siero, un hombre buscado por tres juzgados al que también se relaciona con un asalto en Llanera

Fue parte de la vestimenta habitual que repetía en sus acciones lo que delató a este individuo, sin domicilio fijo, y localizado tras un aviso desde Parque Principado

VÍDEO: La Guardia Civil detiene al sospechoso principal de varios robos en establecimientos en Siero

VÍDEO: La Guardia Civil detiene al sospechoso principal de varios robos en establecimientos en Siero

Guardia Civil

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Oviedo

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 43 años, sin domicilio fijo, como supuesto autor de robos que se vienen produciendo en Siero desde el pasado enero y al que se relaciona también con un asalto en Llanera. El sospechoso está además reclamado por tres juzgados distintos de Asturias. Fue parte de la vestimenta habitual que repetía en sus acciones lo que delató a este individuo que está investigado por 7 robos con fuerza y sustracción de un vehículo.

El detenido fue avistado por agentes en los alrededores de un centro comercial, procediendo a su detención al constarle 3 requisitorias judiciales. Está siendo investigado también como supuesto autor de 7 robos con fuerza en establecimientos comerciales, de los que uno lo fue en grado de tentativa, y otro un robo/hurto de uso de vehículo a motor.

"En la madrugada del día 12 de abril, a las 01.50 horas, la Guardia Civil de Noreña era alertada por los Servicios de Seguridad del Centro Comercial Parque Principado de la existencia de un varón en actitud sospechosa por las inmediaciones del centro. Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de Seguridad Ciudadana de Noreña, pudiendo localizar, escondido tras unos contenedores a un varón, de 43 años al que le constaba en vigor 3 señalamientos de búsqueda y detención de varios Juzgados de Asturias, procediendo por ello a su detención y traslado hasta dependencias de la Guardia Civil de la capital del municipio", destaca la Benemérita.

Este individuo estaba asimismo siendo buscado por una unidad de investigación de la Guardia Civil de Langreo, ya que era principal sospechoso de varios robos ocurridos desde enero en el municipio de Siero. En uno de los casos, desde finales de ese mes, la Guardia Civil estaba tras el rastro del autor del robo en un establecimiento público sierense, en el que tras forzar una ventana se habían llevado 150 euros del bote de propinas del personal del restaurante.

"A este robo se sumaron otros 5 más ocurridos en los meses de enero y febrero. En todos ellos una persona lograba introducirse en establecimientos hosteleros en su mayoría, tras romper o forzar alguna ventana o puerta y se hacía con dinero. El dinero que se llevó ronda los 2.000 euros", indica la Benemérita. Asimismo, durante el transcurso de las investigaciones, "los agentes pudieron vincular al detenido también con la sustracción de una furgoneta, aparcada en la vía pública tras hacerse con las llaves que estaban en la guantera, para posteriormente, dejarla abandonada en la autopista A-66, en las inmediaciones de la estación de Servicio de Robledo, Llanera (Asturias), donde también perpetró el séptimo robo".

Las cámaras de seguridad, fundamentales

El análisis de las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de los establecimientos donde se produjeron los hurtos aportaron información valiosa a los agentes. Así, se comprobó que "los robos eran cometidos por una sola persona, varón, cuya vestimenta repitió en varios de los hechos, y con la cara tapada con una bufanda tubular". Otro detalle importante fue "un tic repetido por el detenido, así como una de las prendas que portaba en alguna intervención anterior, que coincidía con la que portaba el autor de los robos en varios de los hechos".

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Una vez que en el transcurso de la investigación se logró su identificación, la dificultad estuvo en su localización, "ya que a esta persona, a pesar de ser ampliamente conocido por los agentes al constarle numerosos antecedentes por hechos similares, no le figura domicilio conocido". Finalmente, con su detención en la madrugada del día 12, los agentes pudieran proceder a la toma de manifestación como investigado como supuesto autor de 7 robos con fuerza, 1 en grado de tentativa y un robo/hurto uso de vehículo a motor. El detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia en Instrucción Plaza número 4 de Siero.

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