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Los pensionistas de Lugones homenajean a su "jubilado mayor" en su gran fiesta anual

Francisco García, de 94 años, recibió el galardón en una multitudinaria comida

La fiesta de los pensionistas de Lugones para homenajear a su "jubilado mayor"

La fiesta de los pensionistas de Lugones para homenajear a su "jubilado mayor"

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La fiesta de los pensionistas de Lugones para homenajear a su "jubilado mayor" / J. A. O.

J. A. O.

Pruvia (Llanera)

Alrededor de medio millar de integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Lugones (Siero) compartieron este viernes una comida y una larga sobremesa para rendir homenaje al "jubilado mayor" de este 2026. El distinguido ha sido Francisco García, de 94 años, quien estuvo arropado por numerosos familiares en una jornada muy especial para él, tal y como puso de manifiesto a la hora de agradecer esta consideración.

A la celebración de los jubilados de Lugones, asistió una amplia representación municipal, encabezada por el alcalde, Ángel García ("Cepi"). Además, acudieron los portavoces de los diferentes partidos políticos que conforman la Corporación.

José Manuel Suárez, presidente del colectivo de jubilados, destacó que el acto de este viernes en el Restaurante La Campana, en Pruvia (Llanera), forma parte de la intensa programación anual que organiza. Así, según indicó, el millar largo de integrantes del colectivo tienen la oportunidad de disfrutar de quince excursiones de un día, una estancia de una semana en Galicia, una salida a un crucero en el mes de octubre o un viaje a Madrid, en Navidad, para disfrutar de la iluminación festiva de la capital de España.

Bollos

Por lo que se refiere al aspecto gastronómico, se reparten los tradicionales bollos con botella de vino dos veces al año. Además, hay dos comidas de hermandad de todos los socios, que reciben un obsequio de productos tradicionales en las navidades.

Según detalló Suárez, el colectivo tiene en estos momentos entre 1.000 y 1.200 socios, que abonan una cuota de tan solo quince euros al año. El actual presidente lleva "muchos años" en el cargo. En las últimas elecciones para renovar la junta directiva no se presentó nadie, así que decidió "seguir adelante, porque son muchos socios".

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La cita de ayer en Pruvia arrancó con un aperitivo. Después, alrededor de las dos y media, se sirvió la comida. La entrega de la distinción a Francisco García como "jubilado mayor" de Lugones dio paso a un animado baile.

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