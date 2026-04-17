Siero culminará en mayo el despliegue de contadores digitales de agua en los núcleos urbanos y superará los 17.000 equipos instalados

El Ayuntamiento de Siero prevé completar durante el próximo mes de mayo el despliegue de contadores digitales de agua en las zonas urbanas del concejo, una actuación que permitirá superar los 17.000 equipos instalados. El anuncio lo realizó este viernes el alcalde, Ángel García (Cepi), durante una visita a las actuaciones en marcha en La Fresneda, donde explicó el estado de ejecución de una de las inversiones principales financiadas con cargo al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua.

Siero ha recibido dentro de este programa estatal 2,1 millones de euros, al haber concurrido conjuntamente con otros ayuntamientos de la comarca y con el consorcio Cadasas en el marco de la agrupación vinculada a la aglomeración del Nora. Según detalló el regidor, la actuación económicamente más relevante dentro de esa financiación es la renovación de contadores analógicos por digitales en los núcleos urbanos que todavía no disponían de este sistema.

La inversión directa destinada a la fase en marcha alcanza los 700.000 euros y se concentra en La Fresneda, El Berrón y Colloto. En el caso de La Fresneda, la previsión municipal es actuar sobre unos 1.800 contadores, mientras que los restantes se reparten entre El Berrón y otras áreas incluidas en esta extensión del servicio, hasta completar un total de 4.500 nuevos dispositivos.

Con esa cifra, el municipio sumará a los aproximadamente 12.650 contadores digitales ya operativos en Lugones y La Pola una nueva red que elevará el parque total por encima de los 17.000 equipos inteligentes en funcionamiento.

Municipio pionero

El Alcalde recordó que Siero fue el primer municipio asturiano en implantar de forma amplia este sistema de lectura digital del consumo de agua, una apuesta iniciada hace casi una década mediante una inversión municipal previa que situó en torno a cuatro millones de euros.

Esa inversión inicial permitió no solo sustituir contadores, sino desplegar toda la infraestructura necesaria para gestionar digitalmente las lecturas, de manera que el sistema municipal ya estaba plenamente implantado en los dos mayores núcleos urbanos del concejo.

La nueva fase permite cerrar el despliegue en otros enclaves de alta densidad residencial, incorporando una tecnología que elimina la lectura presencial y evita las estimaciones en la facturación, al ofrecer datos exactos y continuos de consumo.

Entre las principales ventajas del sistema figura la posibilidad de obtener varias lecturas diarias, detectar consumos anómalos, localizar fugas internas o averías y disponer de históricos detallados de uso por franjas horarias o días concretos.

Nuevas utilidades

Además, esta información permitirá en el futuro desarrollar nuevas utilidades, como alertas automáticas a usuarios cuando se detecten desviaciones significativas respecto al consumo habitual o incluso estudiar modelos tarifarios diferenciados por horarios.

El sistema también abre nuevas posibilidades en el ámbito de la supervisión de viviendas con personas dependientes o situaciones sociales sensibles, al permitir detectar alteraciones relevantes en hábitos de consumo cuando exista autorización y seguimiento técnico.

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Los trabajos actualmente en marcha cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses, aunque "Cepi" señaló que el grado de avance es elevado y que la previsión municipal es que la implantación quede culminada en mayo.