Intensa actividad en Bobes, que da otro estirón: obras para la implantación de tres empresas más en el recinto industrial sierense

El polígono industrial de Bobes, en Siero, da un notable estirón y entra en una nueva fase de crecimiento con tres nuevos proyectos empresariales que ya empiezan a ser visibles sobre el terreno, aunque su grado de desarrollo sea dispar. La constructora ovetense Asturviesca ya tiene su nave prácticamente finalizada cerca de las instalaciones de Amazon en el recinto, mientras que Bexie Group mantiene una intensa actividad de movimiento de tierras en las parcelas en las que va a levantar un gran almacen de paneles solares y EDP Energía (Hidrocantábrico) acaba de iniciar la excavación para la instalación que tiene prevista en el polígono. Las tres iniciativas se ponen en marcha a la espera de que cristalice el proyecto de Costco una vez que ha sido declarado estratégico por la administración autonómica, desbloqueando una tramitación pendiente desde hace años.

Un simple paseo por esta gran mancha industrial del centro de Asturias permite confirmar que la actuación en marcha más avanzada es la que impulsa la empresa Asturviesca para levantar una enorme nave en una parcela de 3.000 metros cuadrados. El edificio, que ya está prácticamente listo para entrar en servicio en breve, se destinará a centro de trabajo con espacio para almacén, maquinaria, vestuarios y oficinas. Según indicó el alcalde de Siero, Ángel García, cuando la Junta de Gobierno de Siero dio luz verde a la licencia de obra, las instalaciones acogerán a «decenas» de trabajadores una vez que entren en servicio.

La inversión prevista para esta actuación asciende a 550.000 euros, cifra a la que se suma el coste de adquisición de la parcela, de modo que la suma global se aproxima al millón de euros.

Almacenamiento de energía

Bexie Group, que ha trasladado a Bobes su proyecto inicialmente previsto para el complejo de Sia Copper, en Lugones, trabaja en los movimientos de tierra previos a la ejecución de la nave. Se trata de una compañía joven, fundada a finales de 2023, especializada en baterías para almacenamiento de energía, cargadores para vehículos eléctricos e inversores para energía solar. Las instalaciones que está empezando a preparar en el recinto sierense albergarán las oficinas centrales de la empresa, un almacén para productos y un laboratorio de investigación y desarrollo destinado a la mejora de sus equipos tecnológicos.

Las obras en las parcelas de Bexie Group / J. A. O.

La parcela registra ya una intensa actividad de maquinaria pesada y operarios en la fase de preparación del terreno.

Además, también han comenzado las primeras labores de excavación en las parcelas adquiridas EDP Energía (Hidrocantábrico) muy cerca de donde se ubica la nave ya casi terminada de Asturviesca. La firma promueve un proyecto de almacenamiento y logística con una inversión total de 7,5 millones de euros, sumando el coste de las obra y la adquisición del suelo.

Las labores previas en la parcela de EDP / J. A. O.

EDP Energía se ha hecho con las parcelas 20 y 21 del polígono para contar con una superficie conjunta de 11.000 metros cuadrados. Sobre tella levantará una nave de 4.841 metros cuadrados destinada al almacén y logística vinculada al material eléctrico.

Impuestos municipales

El proyecto incluye un área de dos plantas para oficinas, vestuarios y formación, además de un espacio diáfano para almacenamiento de materiales como bobinas. Según ha destacado Ángel García, el Ayuntamiento de Siero percibirá 252.373 euros en tasas e impuestos municipales derivados de esta actuación.

El desarrollo de estos proyectos empresariales supone un nuevo espaldarazo para Bobes, un polígono de más de un millón de metros cuadrados distribuido en tres fases. La segunda de ellas es ela que ha sido ocupada íntegramente por el centro logístico de Amazon, que se implantó inicialmente sobre una finca de unos 200.000 metros cuadrados y ampliado después con dos parcelas adicionales destinadas a aparcamiento.

Otras iniciativas

En el recinto operan también gasolineras, un gran centro de frío de Alimerka y un concesionario y taller de camiones de Volvo, junto a otras actividades de menor dimensión.

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A este escenario se suma el avance administrativo del proyecto de Costco. Una implantación de la multinacional estadounidense ha sido reconocida como proyecto estratégico, una decisión que desbloqueó una situación enquistada durante varios años y que ahora se enfrenta a un recurso de la Asociación de Comerciantes de Asturias para tratar la implantación del gigante norteamericano de los hipermercados. n