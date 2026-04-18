La junta gestora de la Sociedad de Festejos polesa convoca asamblea para el próximo 30 de abril
El orden del día de la cita, de carácter extraordinario, incluye presentación de cuentas, aprobación de un acta y ruegos y preguntas
P. T.
La junta gestora de la Sociedad de Festejos polesa ha convocado asamblea general extraordinaria para el jueves 30 de abril, a las 18.00 horas, en la sala de cámara del Auditorio de la capital sierense. Como orden del día figura la presentación de cuentas del ejercicio 2025 y la lectura y aprobación del acta de la asamblea del 24 de marzo de ese año, cuando se rechazó la única candidatura que se había presentado para hacerse cargo de la entidad.
El Ayuntamiento de Siero se ha hecho cargo de la organización de las fiestas polesas desde que la junta directiva dimitiera y no fuera posible elegir a una nueva el año pasado, pese a haberse presentado una propuesta encabezada por el exconcejal César Díaz. Desde ese momento, en marzo del año pasado, no se había vuelto a mover ficha por parte de la junta gestora que quedó designada, integrada por miembros de la última dirección.
Ahora se fija esta asamblea de finales de abril con un orden del día que también incluye ruegos y preguntas y cuya convocatoria ya han recibido los socios de la entidad, algunos de los que esperan que se clarifique la situación de la entidad o si hay alguna perspectiva de que un nuevo grupo asuma las riendas del colectivo.
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