Suprimir los pasos a nivel ferroviarios de Siero costará más de 9 millones de euros y el gobierno local prevé que las obras comiencen en 2027

La eliminación de 14 de los 18 pasos a nivel de Siero supondrá una inversión superior a los 9 millones de euros y se espera que las obras, una vez superada la tramitación administrativa de los proyectos que resta, puedan iniciarse en 2027. El plazo de ejecución de las mismas será de tres años, explicó este sábado el alcalde sierense, Ángel García "Cepi", que dio los detalles de esta ambiciosa actuación que se va a desarrollar a través de un convenio entre el municipio y Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).

Según indicó el regidor, Adif será el encargado de ejecutar las actuaciones, mientras que el Ayuntamiento asumirá la tramitación administrativa, las expropiaciones necesarias y el coste de estas, además del mantenimiento posterior de las infraestructuras resultantes. "El proyecto permitirá actuar sobre los 18 pasos a nivel existentes en el municipio, de los cuales se suprimirán 14 mediante distintas soluciones técnicas adaptadas a cada caso. Estas incluyen la clausura directa de algunos pasos, la ejecución de pasarelas peatonales, la construcción de caminos alternativos y la reordenación de la red viaria para canalizar los cruces a puntos más seguros, trasladando el tráfico hacia pasos a distinto nivel o cruces con mejores condiciones de seguridad", indicó el Alcalde, que ofreció una rueda de prensa acompañado del concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez.

García se refirió a que se trata de una intervención "muy razonable y positiva" en cuanto a los términos que asume cada parte en un convenio que aún está pendiente del informe jurídico municipal previo a su aprobación definitiva y posterior firma. El objetivo, subrayó el edil, es “evitar accidentes que, por desgracia, estamos viendo que se siguen produciendo”.

Cuatro de los pasos a nivel se eliminarán mediante la construcción de pasarelas peatonales: será el caso de Colloto, en el entorno de la calle La Estación; en Meres, detrás de la subestación; en la estación de tren de Bendición, en Valdesoto; y en El Bayu, en Pola de Siero. El resto de actuaciones se resolverán mediante el acondicionamiento y prolongación de caminos municipales o la derivación del tráfico hacia pasos superiores o inferiores ya existentes, destacó el Alcalde.

La intervención de El Bayu

Entre todas las actuaciones previstas, el regidor destacó la intervención en El Bayu, por la importancia que tiene la obra para la zona en un ámbito de carácter urbano. En este punto se suprimirá el paso a nivel para el tráfico rodado "mediante la construcción de una pasarela peatonal elevada y una reordenación completa del entorno". Así, la actuación incluye la reurbanización de la calle Maestros Martín Galache, que pasará a configurarse como una vía de plataforma única con prioridad peatonal, incorporando nuevo pavimento, mobiliario urbano, arbolado y renovación de servicios.

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El paso a nivel de El Bayu, en una imagen de este sábado. / P. A.

Tal y como explicó el regidor, el convenio también prevé una mejora de la conexión con la SI-8 (la carretera a Valdesoto) mediante la ampliación del radio de giro y la adecuación del acceso a la glorieta de enlace con la autovía A-64, "con el objetivo de facilitar la circulación, especialmente del tráfico pesado, y reforzar la seguridad vial". El conjunto de esta intervención supera los 1,8 millones de euros de inversión, enfatizó García. “Lo que buscamos es priorizar, sin ningún tipo de dudas, la seguridad”, indicó. Destacó además su voluntad de avanzar con la mayor agilidad posible para cumplir los plazos previstos. “El deseo es que las obras empiecen como fija el convenio en 2027 y puedan estar concluidas en esos tres años”, en referencia a la finalización en el horizonte de 2029.