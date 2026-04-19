José Manuel García, fundador de Grupo Roxu: "La empresa tiene el patrimonio valioso de sus trabajadores, gente que se implicó y que ha sido clave"

José Manuel García Suárez, fundador de Grupo Roxu, recibirá la Medalla de oro de Siero por su impecable trayectoria empresarial. Emprendedor que levantó una de las compañías del sector más importantes de España, además de capitanearla, preside desde 2001 la patronal nacional de grúas Anagrual. Su firma tiene sede principal en Meres y diversas delegaciones. En esta entrevista repasa la historia del grupo que le hace merecedor de esta alta distinción sierense, que recibe con «alegría y gratitud».

Con su empresa empezó de cero. Sería difícil.

Difícil y fácil a la vez. A veces la dificultad está en tomar decisiones. Mi vida de estudios terminó a los 14 años, el maestro dijo que allí no podía aprender más de lo que ya sabía. Y la economía familiar no permitía más inversión en mí. Empecé a trabajar y cuando me di cuenta ya tenía 31 años. Tenía experiencia, más formación académica, mayores conocimientos, amistades y buenas relaciones. Me costó decidir dejar la empresa donde había estado tantos años, era un taller mecánico y posteriormente una empresa de grúas, pero lo hice.

¿Cómo nace Grupo Roxu?

Nace el 1 de enero de 1979. Comenzamos con 4 grúas, fue un crecimiento gradual, sumando grúas y equipos. Íbamos ganando la confianza de nuestros clientes, lo que nos permitió ir adquiriendo empresas del entorno e ir creando otras nuevas, que con los años se transformarían en una sola.

Hable de los hitos en la trayectoria de la firma.

En 1995 se adquiere Grúas Pedregal, empresa en la que trabajé mis primeros años, en 1997 se crea Inversiones García Rodríguez (IGR). Después, en 1999, vimos que había que realizar los estudios técnicos y económicos para todos los montajes y obras y creamos Ingeniería de Elevación Asturiana (IDEA). Un año más tarde, en el 2000, también se puso en marcha Plataformas Aéreas Asturianas (PLAAS), dedicada a la maquinaria de elevación de personas, siendo a partir de este momento de las primeras empresas españolas en dar soluciones globales de altura. Hitos ha habido muchos más. Son muchos e igual queda muy largo...

Explíquelos.

Entre 2003 y 2009 adquirimos Grúas Durruti y Grúas Mures José María, ambas en León, Grúas Cuadrado, Grúas Vegavilés, Cañibano Elevadores, Grúas de Asturias, y creamos Grúas Asturoccidente. Fuimos creciendo, también con la innovación e inversión en la maquinaria más avanzada. Por poner un caso, en 2008, de nuestra mano llegó a España la mayor grúa telescópica sobre ruedas del mundo. Hemos vivido las épocas de crisis económicas, como todos. En algunas tuve que recolocar a trabajadores en empresas de amigos hasta que pudimos recuperarlos de vuelta. Nos afectaron las crisis, pero no dejamos de tomar decisiones.

¿Cuáles tuvieron que tomar?

En 2010, con la crisis golpeando duramente, se decidió reforzar la compañía y Grúas Roxu S.A. procedió a la absorción y fusión de todas sus filiales. Ese año se constituyó la matriz de lo que hoy conocemos como Grupo Roxu. Un año más tarde se fusionaron Grúas Durruti y Grúas Mures para formar Grúas Castilla León. En 2013, también a consecuencia de la crisis, desplazamos entre grúas y equipos de transporte unas 40 unidades a Costa Rica, estableciendo así la primera delegación en Centro América, denominada Grúas Roxu Costa Rica SL.

¿Cómo fue ese desembarco?

Cuando por una crisis una actividad pierde valor, los elementos de esa actividad también lo pierden. Prescindir de personal es difícil, desagradable. Y vender las grúas en una época grave porque no hay actividad sería casi como regalarlas. Así que allá por 2013 cogí la maleta, como se suele decir, salimos por el mundo, y terminamos en Costa Rica. Por entonces Duro Felguera estaba en el país, había una factoría de tipo térmica importante, y nosotros fuimos a trabajar también allí. Fuimos a montar parques eólicos, vimos que aquello tenía futuro. Y ahí estamos, llevamos allí doce o trece años…

Trabajan o lo han hecho en diversos países extranjeros.

En Alemania, Bulgaria, Francia, Polonia, Portugal, Ucrania... En Latinoamérica en Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay... Cuando ha habido crisis, incluso en alguna que parecía que se acababa el mundo, nos movimos. Nos movimos y nos movemos muchísimo.

¿Qué plantilla tiene ahora el grupo? ¿Unos 300 trabajadores?

Andamos más cerca de 400 que de 300. Hoy la empresa está en toda España, con diferentes proyectos en distintos campos. Uno de los importantes ahora es el montaje y reparación de parques eólicos.

Aunque la sede central y la escuela de formación de Grupo Roxu están en territorio sierense, tienen delegaciones en otros puntos de Asturias.

Sí, la Escuela Europea de Maquinaria Grupo Roxu tiene su sede en Siero, da formación a nuevos profesionales o a especializados, tanto en su sede como por todo el territorio nacional. En Asturias tenemos delegaciones en Navia, Tabaza y Veriña. Y otra muy reciente en el Puerto del Musel. Fuera también en León, en Ponferrada y en Soria. Asturias es mi tierra, pero está muy lejos de casi todo porque tenemos el Puerto Pajares. Salir de aquí con máquinas de cierta envergadura y volver, para a lo mejor tener que volver a salir, es costoso y lento. Por eso nos establecimos en León, tener una base allí es muy importante. Ahora estamos en Burgos construyendo otra. Tener puntos de apoyo cerca de donde hay actividad es importante.

¿Cómo ve a Siero?

Bien, muy activo. No puedo evitar mencionar al alcalde (Ángel García, «Cepi») y a su equipo, porque es un trabajador nato y un luchador. Y no es ni agradecimiento ni nada, es la realidad. Decir otra cosa sería estar un poco ciegos.

¿Qué le parece la ley de proyectos estratégicos del Principado que permite que se implanten en Siero proyectos como Costco?

El mundo no lo para nadie. Bueno sería que llegasen inversiones que generen empleo. En Asturias no hay la industria que había hace 40 años, hay que suplementar con otras actividades esa carencia, porque Asturias sigue siendo Asturias, lo necesitamos y nos lo merecemos. Tenemos el problema, digamos, de la movilidad. Hacia el País Vasco hay autopistas muy buenas, buenas salidas. Pero el Huerna sabemos que es una autopista de montaña con el coste que supone para los usuarios y el peaje que venimos padeciendo. Todo lo que sea generar riqueza, facilitar que la gente tenga trabajo, que pueda vivir de él, es bueno. En general, pienso que hay demasiadas ayudas y poca producción. Debemos ser más productivos, que todo el mundo pueda trabajar.

¿Cómo ve a las nuevas generaciones?

Todo está cambiando mucho, hay otras prioridades y en algunos aspectos situaciones más complejas. Antes había ambición por llegar a tener un buen sueldo, de ganar para poder comprar un piso, un coche... Es verdad que comprar una vivienda es hoy más difícil. Pero también que la gente está menos disponible para las empresas. No lo critico, pero no lo comparto. También sucede que los trabajadores a veces se sienten un tanto traicionados porque los impuestos los abrasan. El IRPF se está apoderando de la disponibilidad de sus salarios, en mi opinión.

Faltan profesionales en muchos ámbitos, pero ustedes tienen un centro de formación.

Intentamos quedarnos con los mejores, claro, pero aun así a veces faltan. Antes, en mis tiempos de joven, había de todo. Albañiles, carpinteros, soldadores, fontaneros... Hoy no es así, falta casi de todo. Pero si no estudias, tendrás que buscar una profesión de algo. Hoy si quieres ser competitivo hay que moverse. Si vas a competir en una carrera, ¿cómo vas a ganar? ¿sin moverte? Si quieres quedar primero tendrás que moverte, ¿no? Ahora es como si no hubiera carrera, como si no importase.

Ha dicho que empezó con cuatro grúas. ¿Cuántas tiene ahora el grupo?

No lo sé exactamente, pero creo que entre grúas y plataformas hay más de mil equipos. Pero sí quisiera decir que esta empresa tiene también el patrimonio valioso de sus trabajadores, de personas que se han implicado mucho, con las que siempre se ha podido contar y que han sido claves en lo que hoy es Grupo Roxu.

¿Por qué el nombre de ‘Roxu’ para la compañía?

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En la empresa en la que empecé a trabajar de muy joven había muchos «Manolos» y, para diferenciarnos, pues uno era «Manolín», él último que llegó era «Manolo el Nuevo», y yo, como era rubio, pues «roxu».