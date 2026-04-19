Las juveniles del Siero Deportivo Balonmano se proclaman campeonas de Asturias: victoria ante el Balonmano Gijón en un Polideportivo de La Pola a rebosar
El siguiente paso para el conjunto poleso será afrontar la fase del sector del Campeonato de España, para culminar una temporada que “marcha por todo lo alto”
Las chicas del juvenil del Siero Deportivo Balonmano celebraron este domingo por todo lo alto, en el Polideportivo de La Pola, su triunfo por 24-22 ante el Balonmano Gijón que les permite proclamarse campeonas de Asturias en categoría juvenil. La victoria llegó, en un partido ajustado, y que contó con un gran ambiente en un pabellón a rebosar.
El empuje de la grada fue clave para el Siero Deportivo, que empezó abajo en el marcador, y que vivió un partido muy ajustado, con distancias de apenas uno o dos tantos. Hasta que en el tramo final el conjunto poleso, aupado por la afición, consiguió dar el estirón, hasta conseguir la victoria.
El Siero Deportivo Balonmano, que había quedado primero en la fase regular en categoría juvenil, afrontaba la fase final regional, que se disputó en La Pola este fin de semana. En el primer partido vencieron 32-27 al Lobas Oviedo. En el segundo el Balonmano Gijón ganó 34-15 a las ovetenses. Y en este tercer partido, el Siero consiguió la victoria ante las gijonesas y por tanto el título regional.
Un título en un año especial
“La temporada marcha por todo lo alto”, destacan desde el Siero Deportivo sobre la temporada del conjunto que entrena Félix González. Pero no se ha acabado aún. Ya que ahora el siguiente paso será afrontar la fase del sector del Campeonato de España, con rivales aún por determinar.
En este partido estuvo presente el presidente de la Federación Asturiana de Balonmano, Juan Arribas; así como el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Siero, Chus Abad.
El Siero Deportivo, que se encuentra celebrando su 40.º aniversario, ha logrado situarse en las fases finales de los campeonatos de Asturias a sus equipos en todas las categorías, es decir, en benjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles y sénior.
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