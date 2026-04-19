Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
instagramlinkedin

Las juveniles del Siero Deportivo Balonmano se proclaman campeonas de Asturias: victoria ante el Balonmano Gijón en un Polideportivo de La Pola a rebosar

El siguiente paso para el conjunto poleso será afrontar la fase del sector del Campeonato de España, para culminar una temporada que “marcha por todo lo alto”

Las juveniles del Siero Deportivo, junto a directiva, cuerpo técnico y el concejal de Deportes de Siero, Chus Abad, tras conseguir el título de campeonas de Asturias.

Las juveniles del Siero Deportivo, junto a directiva, cuerpo técnico y el concejal de Deportes de Siero, Chus Abad, tras conseguir el título de campeonas de Asturias. / S. D. B.

Pablo Antuña

Pablo Antuña

Pola de Siero

Las chicas del juvenil del Siero Deportivo Balonmano celebraron este domingo por todo lo alto, en el Polideportivo de La Pola, su triunfo por 24-22 ante el Balonmano Gijón que les permite proclamarse campeonas de Asturias en categoría juvenil. La victoria llegó, en un partido ajustado, y que contó con un gran ambiente en un pabellón a rebosar.

El empuje de la grada fue clave para el Siero Deportivo, que empezó abajo en el marcador, y que vivió un partido muy ajustado, con distancias de apenas uno o dos tantos. Hasta que en el tramo final el conjunto poleso, aupado por la afición, consiguió dar el estirón, hasta conseguir la victoria.

Las jugadoras del Siero celebran el título.

Las jugadoras del Siero celebran el título. / S. D. B.

El Siero Deportivo Balonmano, que había quedado primero en la fase regular en categoría juvenil, afrontaba la fase final regional, que se disputó en La Pola este fin de semana. En el primer partido vencieron 32-27 al Lobas Oviedo. En el segundo el Balonmano Gijón ganó 34-15 a las ovetenses. Y en este tercer partido, el Siero consiguió la victoria ante las gijonesas y por tanto el título regional.

Un título en un año especial

“La temporada marcha por todo lo alto”, destacan desde el Siero Deportivo sobre la temporada del conjunto que entrena Félix González. Pero no se ha acabado aún. Ya que ahora el siguiente paso será afrontar la fase del sector del Campeonato de España, con rivales aún por determinar.

En este partido estuvo presente el presidente de la Federación Asturiana de Balonmano, Juan Arribas; así como el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Siero, Chus Abad.

Noticias relacionadas y más

El Siero Deportivo, que se encuentra celebrando su 40.º aniversario, ha logrado situarse en las fases finales de los campeonatos de Asturias a sus equipos en todas las categorías, es decir, en benjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles y sénior.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
  2. Un brutal accidente en Gijón deja un bus volcado y dos ocupantes de un turismo graves y excarcelados y otros ocho heridos leves
  3. Vueling borra una de sus rutas desde el aeropuerto de Asturias en plena temporada alta
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: disponible por 17,99 euros
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
  6. La conductora del bus volcado en Gijón trató de esquivar a dos coches que iban 'haciendo maniobras imprudentes
  7. Panorama, Tekila, Assia, Waikass o La Última Legión: las grandes orquestas ya confirmadas para las fiestas del Portal de Villaviciosa
  8. Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido

Las juveniles del Siero Deportivo Balonmano se proclaman campeonas de Asturias: victoria ante el Balonmano Gijón en un Polideportivo de La Pola a rebosar

Las juveniles del Siero Deportivo Balonmano se proclaman campeonas de Asturias: victoria ante el Balonmano Gijón en un Polideportivo de La Pola a rebosar

Una "ciudad lineal" en las márgenes del Nora: La Fresneda, Lugones y La Corredoria van camino de sumar 40.000 vecinos que comparten ocio y servicios

Una "ciudad lineal" en las márgenes del Nora: La Fresneda, Lugones y La Corredoria van camino de sumar 40.000 vecinos que comparten ocio y servicios

De la Bahía de Cochinos al Estrecho de Ormuz

José Manuel García, fundador de Grupo Roxu: "La empresa tiene el patrimonio valioso de sus trabajadores, gente que se implicó y que ha sido clave"

José Manuel García, fundador de Grupo Roxu: "La empresa tiene el patrimonio valioso de sus trabajadores, gente que se implicó y que ha sido clave"

Cumbre de cofradías gastronómicas en el “Pueblo ejemplar” de Asturias, con fabes, sabadiego, pote, arroz con leche o gamonéu para 200 comensales

Cumbre de cofradías gastronómicas en el “Pueblo ejemplar” de Asturias, con fabes, sabadiego, pote, arroz con leche o gamonéu para 200 comensales

Suprimir los pasos a nivel ferroviarios de Siero costará más de 9 millones de euros y el gobierno local prevé que las obras comiencen en 2027

Suprimir los pasos a nivel ferroviarios de Siero costará más de 9 millones de euros y el gobierno local prevé que las obras comiencen en 2027

Intensa actividad en Bobes, que da otro estirón: obras para la implantación de tres empresas más en el recinto industrial sierense

Intensa actividad en Bobes, que da otro estirón: obras para la implantación de tres empresas más en el recinto industrial sierense

Mantenimiento

Tracking Pixel Contents