El PP de Siero exige un área para autocaravanas en la Pola similar a la de Lugones

El PP sierense reclama que Pola de Siero pueda tener un área para autocaravanas de características similares al que acaba de habilitarse en Lugones, concretamente en la zona de la calle Puerto Somiedo y con capacidad para 30 plazas, además de tener regulado normativamente su uso. El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento, Juan Luis Berros, celebró que se haya creado este espacio en la localidad, pero dice que "lamenta que, sin embargo, el alcalde se olvide de llevar a cabo una instalación similar en la capital del concejo”.

En la Pola, actualmente, hay plazas específicas habilitadas para autocaravanas en el aparcamiento junto al instituto poleso Escultor Juan de Villanueva, pero la mayor parte de este parking suele estar ocupado por vehículos tipo turismo.

“Pola de Siero cuenta con un insuficiente e inadecuado aparcamiento para este tipo de vehículos que, además, es utilizado también con más de cien turismos y vehículos industriales”, indicó Berros. Considera además que este estacionamiento esté ubicado “en una zona nada atractiva desde el punto de vista del visitante”.

"Inversiones equitativas"

A juicio de los populares, la promoción de Siero como destino turístico "debe ir acompañada de inversiones y recursos en dicha materia y de manera equitativa con los principales núcleos de población del municipio". "Si el alcalde, el socialista Ángel García, ‘Cepi’, excluye a localidades como la Pola de tener un espacio habilitado para autocaravanas estaría actuando con una actitud sumamente contradictoria y discriminatoria entre las diferentes zonas del concejo”, añadió.

Berros abunda en la cuestión y explica que no hay “disculpa técnica, ni económica o de cualquier otro tipo que impida el llevar a cabo tal inversión también en Pola de Siero”. Propone que se utilicen terrenos municipales "perfectamente válidos para este uso, como por ejemplo el parque periurbano de más de 21.000 metros cuadrados actualmente infrautilizado, o en sus inmediaciones, la zona ubicada cerca de la senda verde y con acceso inmejorables desde la autovía”.

Subvenciones

El portavoz de los populares "no entiende que el motivo de rechazo del Alcalde de habilitar más áreas para el estacionamiento de autocaravanas sea el económico, cuando para el aparcamiento habilitado en Lugones se han invertido unos 165.000 euros, aprovechando subvenciones de otras Administraciones”, una técnica que, defiende, "se puede repetir para luchar para un segundo aparcamiento para autocaravanas".

Berros pide una instalación "de primer orden para descanso de los autocaravanistas que los nuevos tiempos demandan", sobre todo después de la pandemia y que con los años "va ir adquiriendo cada vez más importancia", una iniciativa que "solo puede ser vista como un elemento positivo a sumar a la oferta turística del concejo”.

El Grupo Municipal del PP defenderá su solicitud de crear un área de estacionamiento para autocaravanas en Pola de Siero en el próximo pleno Municipal, a finales de mes, en el que presentará una moción a debate para que sea sometida a votación.

Promoción turística

Por otro lado, Berros también reprochó al gobierno local que desde el Ayuntamiento no se lleve a cabo una estrategia firme y consolidada de promoción turística del concejo. “A pesar de ir todos los años a FITUR, supuestamente a promocionar Siero como destino turístico, a pesar de anunciar el concejo en el Aeropuerto de Asturias como destino, a pesar de tener un apartado para el turista en Siero en la propia página web municipal, el Alcalde sigue negando recursos turísticos a la capital del concejo”, señaló el portavoz del PP.

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El portavoz municipal de los populares también incidió en "la inexistencia de oficinas de información turística en todo el concejo, otro de los recursos que en materia de turismo el PP lleva tiempo reclamando sin que, hasta el momento, el Gobierno socialista haya apoyado ninguna de nuestras propuestas o peticiones".