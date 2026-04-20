Detienen al supuesto autor del incendio que calcinó cinco vehículos en el polígono industrial de Naón, en Siero

La Guardia Civil ha detenido al supuesto autor del incendio que calcinó cinco vehículos en el Polígono de Naón-Viella (Siero) en febrero del año pasado. Al hombre se le imputan los delitos de daños por incendio intencionado y también uno de hurto continuado de material de reparto. La investigación relaciona lo sucedido con la amistad entre el detenido y la expareja de uno de los propietarios de los vehículos afectados.

El caso se remonta a la noche del 8 de febrero de 2025, cuando la patrulla del puesto de la Guardia Civil de Noreña fue alertada por la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil (COS) de la existencia de una columna de humo en el polígono industrial de Naón-Viella. Trasladados al lugar, observaron en el aparcamiento del lugar denominado “carretera de Colloto” cuatro vehículos ardiendo. Tras ser sofocado el incendio por Bomberos del Principado, se comprobó que además de cuatro vehículos calcinados, había un quinto coche con importantes daños.

Al lugar se desplazó el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Langreo, que realizó una primera inspección técnico ocular en la que se observaron indicios de que el incendio había sido provocado. "La declaración del propietario de uno de los vehículos calcinados (un BMW), puso en conocimiento de los agentes la sospecha de la autoría podría recaer en su exmujer, al informar que la noche en la que ocurrió el incendio, él se encontraba detenido en los calabozos del Cuerpo Nacional de Policía por una denuncia suya", explica la Guardia Civil, que baraja esta como principal hipótesis de lo sucedido.

Vista del estado de varios de los vehículos calcinados. / G. C.

Con estos datos, el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Langreo solicitó la colaboración del ESIN (Equipo de Investigación de Incendios de la Guardia Civil) que se trasladaron desde A Coruña para ampliar el informe de causas. Éste determinó que el foco inicial del incendio se produjo en un turismo de la marca BMW. Tras estos indicios, se realizó un estudio de las imágenes captadas por el sistema de seguridad del polígono y se amplió la declaración del propietario del BMW.

Este "ratificó su sospecha en lo referente a la participación de su expareja", así como de un amigo de ella, e indicó que este podría usar una furgoneta pequeña de reparto de color blanco, además de facilitar los datos de la empresa de paquetería para la que trabajaba. Comprobada esa información, los investigadores verificaron que dicha furgoneta solo era utilizada por un trabajador, que resultó ser el amigo de la expareja de la víctima.

Se procedió además al análisis de las imágenes facilitadas por empresas del polígono y se pudo constatar que la furgoneta accedió al área industrial minutos antes del inicio del incendio. Se observó asimismo en las imágenes a un varón descender del vehículo y dirigirse a la zona donde estaban estacionados los que resultaron calcinados, con algún elemento que desprendía luminosidad.

La única que accedió al área industrial

Los agentes pudieron verificar que esa furgoneta fue la única que accedió al polígono industrial y que sus características coincidían con las aportadas por la gerencia de la empresa de reparto. Además, el propietario de la empresa de paquetería, tras un análisis de la labor de dicho empleado, presentó una denuncia ante la Guardia Civil por la falta de diverso material de reparto cuyo valor se estimó en unos 8.000 euros.

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Langreo inició así gestiones encaminadas a la localización de ese material, "consiguiendo ubicar en una tienda de segunda mano de la localidad de Gijón varios de los efectos denunciados como sustraídos y pudiendo probar que la venta la había realizado el investigado".

Con estos resultados de la investigación, el pasado día 16 de abril la Guardia Civil detuvo al hombre, un vecino de Gijón con antecedentes contra el patrimonio por delitos de estafa, como presunto autor de un delito de daños por incendio en cinco vehículos y un delito de hurto. Las diligencias instruidas fueron entregadas en los juzgados de Siero.