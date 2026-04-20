La Feria del Click de Siero llega este fin de semana a la Pola con 32 expositores y talleres infantiles

La Feria del Click de Siero llega este fin de semana a la plaza cubierta de la Pola. Contará con 32 expositores, puestos de venta con piezas de primera y segunda mano, antigüedades, exposición de maquetas, dioramas y zona de actividades. El recinto estará abierto el sábado, día 25, de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. El domingo, día 26, el acceso se abrirá de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Durante los dos días habrá además programación de talleres dirigidos a niños y niñas de 6 a 12 años, con propuestas creativas y didácticas relacionadas con las miniaturas, el diseño 3D y la construcción, avanzó este lunes la edil Ana Nosti, que presentó el evento en el Ayuntamiento. Las inscripciones para participar en estas actividades podrán realizarse en el puesto de información del recinto hasta completar aforo.

Pintura, imprimación y textura

El sábado tendrán lugar tres actividades. De 12.30 a 13.30 horas se celebrará el taller de pintado de miniclicks, con 30 plazas, "en el que todos los participantes aprenderán técnicas básicas de pintura, como imprimación, color y textura, para decorar miniaturas con pinturas acrílicas y pinceles, pudiendo llevarse su click al finalizar". De 17.30 a 18.30 horas se desarrollará el taller de diseño en 3D de clicks, con 15 plazas, en el que se diseñará por parejas, con el programa Tinkercad, un personaje 3D básico estilo "Minecraft". Cada participante obtendrá su diseño en formato STL. Por último, de 19.00 a 20.00 horas habrá un taller de escenografía para clicks, también con 15 plazas, en el que se crearán peanas personalizadas con materiales como cartón, madera, ramas, arena y polímeros.

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Al día siguiente, el domingo, la plaza cubierta acogerá de nuevo otros tres talleres. De 12.30 a 13.30 horas se celebrará un taller creativo de Lego, con 15 plazas, "donde los niños podrán montar, combinar piezas y crear su propio modelo personalizado". De 17.30 a 18.30 horas se desarrollará el taller creativo de Knex, con 15 plazas, "centrado en el montaje y construcción de modelos mediante diferentes combinaciones de piezas". Para finalizar, de 19.00 a 20.00 horas, tendrá lugar el taller de impresión 3D de miniaturas, con 30 plazas, en el que se mostrará de forma práctica, en directo, como imprimir clicks en 3D, utilizando distintos materiales y técnicas.