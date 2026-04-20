Un paraíso de los quesos en la Feria de El Berrón: “Lo difícil es elegir cuál llevarse, apetecen todos”

Los hay como Inés Montero, vecina de El Berrón, que fue directa al puesto de Quesos de Varé de Siero, a comprar la variedad que le recomendó una vecina. Otras como Sara Martínez se dirigieron al de la Quesería Temia, porque le cautivó “el toque más cremoso, en vez de pastoso”, del afuega'l pitu que se produce en esta firma de Grado. Pero prácticamente todo el que entró en la carpa de la Feria-Mercado de Quesos Asturianos, Artesanía y Sidra de El Berrón salió con una bolsa y al menos una pieza para degustar. “Al final lo difícil es elegir cuál llevarse, apetecen todos”, enfatizó Suso Andrade.

La iniciativa organizada por la Asociación Amigos de El Berrón se ha consolidado hasta el punto de que, en la carpa situada en la plaza del Samoa, la llegada de visitantes fue constante a lo largo de toda la mañana. No solo había queseros como expositores, sino también fabricantes de embutido, arándanos o productores de faba. No faltó tampoco una degustación de sidra y de fabada en las horas centrales, o pintacaras infantiles para los más pequeños. “Harían falta actividades así todos los meses en El Berrón”, valoró Inés Montero.

La situación del sector

Para el público este mercado es una oportunidad para descubrir nuevos sabores o llevarse a casa los que ya conocen y les encantan. Y para los productores es, sin duda, “la gran ventana” para mostrar sus elaboraciones. “Haría falta incluso alguna más, porque es la mejor forma de explicar al público nuestro queso y las variedades que tenemos”, destacaron Luz Pérez y Alberto Valiente, de Ca Llechi, donde producen queso casín, desde la localidad de Pintueles en el concejo de Piloña.

Como anfitriones, por ser elaboradores de Siero, estaban Quesos de Varé y Alejandro Casielles. Los primeros advirtieron sobre el momento de incertidumbre global, que también se ve reflejado en este sector. “La producción llevamos años con ella estable, ahora mismo en cuanto a ventas está bien. Pero sí es verdad que estamos bailando con la situación de los costes, con los conflictos que están afectando a todo el mundo, eso acaba notándose”, describió Gustavo Forcelledo, de Quesos de Varé. También indicó que “estamos en un periodo de escasez de leche de todas las clases, hay por tanto un periodo de incertidumbre”.

Casielles, por su parte, señaló que, en su caso, tras siete años de producción “y estar en un momento ya consolidado”, se marca ahora el reto de dar el salto: “Tenemos muchos mercados, trabajo, elaboraciones y venta de continuo. Así que nos planteamos como siguiente paso salir fuera”.

Mientras, Verónica Álvarez, presente con sus elaboraciones de la Quesería Temia y actual presidenta de la DOP Queso Afuega'l Pitu, explica que la situación actual de esta especialidad es buena. “Estamos en un gran momento, el Afuega l’pitu está siendo reconocido no ya a nivel regional y nacional, sino también internacional. Cada vez más personas van poniendo su nombre en el mapa”.

Una cita "que va muy bien"

Destacó asimismo el impacto positivo de esta cita de El Berrón: "Es una feria que va muy bien, venimos desde los inicios. Es de las que ponemos en la agenda la fecha reservada ya para el año siguiente, tenemos clientes que nos buscan".

Y también hay proyectos como el de La Saregana, donde además cuentan con una ganadería propia para la elaboración. "Cada vez hay menos queserías pequeñas. Es muy sacrificado. Y en nuestro caso mucho más, porque tenemos la ganadería, somos dos personas para eso, atender la fábrica, vender en mercados...", señaló Yaiza Rimada. También ella traslada una sensación de "optimismo" sobre el balance en lo que va de año: "Van bien las ventas y ahora se anima más con el verano".

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La carpa de la Feria-Mercados de Quesos, Sidra y Artesanía de El Berrón estuvo abierta al público desde el viernes, donde hubo actuaciones musicales o una gran paellada el sábado, antes de llegar al momento cumbre de este domingo, con la venta de productos y una sensación ya, de espera, a la próxima edición para todos los asistentes.