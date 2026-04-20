Siero firma la cesión de un local para la ampliación del consultorio médico de El Berrón, que Salud acometerá "cuanto antes"

El Ayuntamiento de Siero ya ha firmado con el Principado el acuerdo para la cesión de un local municipal de 222 metros cuadrados para que sea posible ampliar el consultorio periférico de El Berrón. Se trata de un inmueble anexo al centro sanitario actual, localizado en la avenida de Langreo. De este modo, el futuro equipamiento del ambulatorio pasará de 400 a 600 metros cuadrados para mejorar servicios y dotaciones. Tal y como explicó el alcalde sierense, Ángel García, "Cepi", aunque ahora el proyecto para la ampliación depende del gobierno regional, el compromiso que les han trasladado es que se ejecutará “cuanto antes”, con lo que espera que pueda estar listo a final de este año.

El regidor destacó que, hasta llegar a esta firma, el Ayuntamiento "ha tenido que llevar a cabo diferentes trámites", entre ellos permutar un local municipal con un particular que era el dueño del que se ocupará con la ampliación. Una vez formalizada la cesión, la actuación municipal a este respecto concluye y es el Principado el que debe proceder como titular ya del equipamiento y responsable de la obra.

“Se dará un mejor servicio a los vecinos. Mejorar el centro de salud es una demanda de hace muchos años”, apuntó el Alcalde, que también subrayó que espera que, una vez terminada la obra, la Consejería de Salud siga "respaldando esta apuesta con una ampliación de la dotación de médicos”.

Por otro lado, el regidor anunció que el Ayuntamiento de Siero ya ha dispuesto una partida de 65.044 euros para reurbanizar la zona. El expediente ya está en contratación y solo resta que el Principado (Carreteras) autorice el proyecto. Una vez con los permisos, el plazo de ejecución sería de dos meses.

La zona de aparcamiento, bajo el puente de la AS-376 en El Berrón, y junto al centro de salud, que será mejorada por el Ayuntamiento de Siero. / P. A.

La actuación constará principalmente de una mejora de la carretera, con una capa de aglomerado y la pintura de las plazas de aparcamiento. Se trata de una zona situada bajo el puente de la AS-376 (Carretera Carbonera) para salvar el tráfico rodado las vías del tren, que se encuentra con aspecto de abandono.

El regidor calculó que la intervención podría estar “en verano o finales del verano como mucho”, e indicó que también se renovarán seis puntos de luminarias, “que pasarán a ser de led”. “Es una zona transitada y que no está en las mejores condiciones”, añadió.

García confió en que el permiso de Carreteras no se demore mucho para poder arrancar los trabajos y “resolver una demanda histórica de El Berrón”, en relación al proyecto de ampliación del centro de salud y adecuación de su entorno.

Respuesta al PP por el área de autocaravanas

El alcalde de Siero respondió, durante este acto en El Berrón, respondió a la petición del concejal y portavoz del PP, Juan Luis Berros, de dotar La Pola de un espacio específico para auocaravanas, similar al de Lugones, con la propuesta de utilizar una parte del parque periurbano, que cuenta con un total de 21.000 metros cuadrados. “Es un tema en el que estamos trabajando, lo curioso es que cuando hicimos la de Lugones votó en contra de la financiación. Esperamos que cuando la hagamos en Pola no voten en contra”, respondió Cepi, que no concretó ningún espacio para tal fin. “El PP también pedían la mejora de la avenida de Gijón de La Pola y fue a Pleno y votaron en contra. Así que cuando hagamos el aparcamiento de caravanas, que ya hay uno en Pola y fue el primero que se hizo, habrá que recordar este momento, porque posiblemente voten en contra”, enfatizó el alcalde.

El parque periurbano de Pola de Siero. / P. A.

También se refirió a la posibilidad de que la futura rotonda que sustituya al cruce de El Berrón de la Nacional 634 cuente con una figura ornamental. “Hay una partida, dentro del presupuesto total de 60.000 euros de la actuación, pero no está definido qué se va a colocar”, desgranó Cepi, antes de añadir que “al ser una vía por el momento estatal, la Demarcación de carreteras pone limitaciones, no te permite determinadas alturas. Por ejemplo ahí no se podría tener un pitufo de tres metros”, añadió.