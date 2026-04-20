Stefany Rovira, ingeniera industrial venezolana que solicitó su regularización en Siero: "Esperamos poder aportar a la sociedad española e integrarnos”

Stefany Rovira es ingeniera industrial. Natural de Maturin, en Venezuela, llegó a España en julio del pasado año, como solicitante de asilo por razones humanitarias. Asentada en Sevares, en el concejo de Piloña, fue una de las nueve personas que tenían cita previa este lunes en la oficina de Correos de Pola de Siero, para la atención presencial para el proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno central. A su hijo le tocará venir otro día. “Esta regularización nos da estabilidad y tranquilidad. Y la oportunidad de hacer las cosas bien, para ayudar a salir mejor el país de España hacia adelante”, subrayó, mientras esperaba su turno para entregar la documentación, que se le retrasó casi una hora y media sobre la hora que tenía prefijada.

En Pola de Siero la primera jornada de regularización se desarrolló con algunos problemas de ejecución, que provocaron que las citas, planteadas inicialmente para 20 minutos, se extendiesen a casi cerca de una hora. ¿El problema? La entrega de toda la documentación, que debía ser escaneada por los trabajadores de Correos, y que en algunos casos superaban los 50 folios. Eso provocó que sobre la marcha tuvieran que cambiar para otro día algunas citas previstas, porque argumentaron que era imposible asumirlas todas. Esa circunstancia le sucedió al matrimonio que formaban Lusenith Tabarez y Miro Edilberto Valencia, de Cali, en Colombia. “Es una lata tener que volver otro día, pero hay que tener paciencia, porque es algo que necesitamos”, apuntó Tabarez.

"Nos han recibido muy bien, queremos aprovechar esta oportundidad al máximo"

El matrimonio llegó de Colombia a la localidad de Felechosa, en el concejo de Aller, hace dos años y medio. “Vinimos por asilo, ya estábamos esperando con incertidumbre a que se nos acabase el permiso de trabajo que nos habían dado, y ver qué pasaba con nosotros, y ahora vamos a tramitar esta oportunidad, que necesitamos, y que deseamos tener aquí en España”, comentó.

En su caso tuvieron que emigrar de su país por una cuestión de seguridad. “Estábamos en una zona tomada por la guerrilla, queríamos cambiar esa manera de vivir, y también una mejora de la situación económica”, indicó, antes de agradecer la oportunidad que les ha brindado el gobierno de España con esta medida: “Nos han recibido muy bien, queremos aprovechar esta oportunidad al máximo”.

Con algo de incertidumbre esperaba también su turno durante la mañana una familia también de Cali, de Colombia, y residentes además en Felechosa. Compartieron incluso coche todos juntos para venir hasta Siero. Se trata del matrimonio integrado por Mayuri Rendon y Wilton Enríquez, junto a su hijo Itan David Enríquez. “Esperamos que nos atiendan hoy y no tengamos que venir otro día”, confiaron.

Echar raíces

En Asturias aterrizaron hace seis meses. “Intentamos en ese momento un trámite para residencia, como nómada digital, porque trabajo en comercio electrónico, pero no fue fácil y lo negaron”, describió Rendon.

“Esta medida nos dio esa segunda oportunidad para conseguirlo y estar aquí tranquilos. Porque si no tendrían que esperar a los dos años y poder hacerlo por arraigo, porque no queríamos pedir asilo”, añadió. También destacó que se encuentran “muy contentos en España, nos hemos acoplado muy bien al país y la sociedad”, y aquí quieren echar raíces juntos a otros familiares, que ya se asentaron antes. “Mi hermana y sobrina ya son ciudadanas españolas, queríamos estar con ellas, estar cerca”, enfatizó Rendon.

Stefany Rovira, tras hora y media de espera, puedo entregar sus papeles. Y quedarse con la satisfacción de “poder aportar a la sociedad española e integrarnos”. Por eso aplaudió la medida del gobierno de España, y recordó también la importancia de la solidaridad entre “pueblos hermanos”. “Al final Venezuela y España estamos muy unidos, en otros tiempos desde España se emigraba a Venezuela y les recibíamos cálidamente, para ser uno más”, concluyó.