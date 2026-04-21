Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Grupo Roxu invertirá dos millones de euros en un edificio de oficinas en su sede central de Siero

El proyecto, que ya tiene licencia municipal, prevé un inmueble de dos plantas en Meres para acoger a la plantilla del área de logística

Vista aérea de las instalaciones de Grupo Roxu en Siero, en una imagen de archivo.

Vista aérea de las instalaciones de Grupo Roxu en Siero, en una imagen de archivo. / LNE

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Meres (Siero)

Grupo Roxu invertirá unos dos millones de euros en el proyecto para contar con un nuevo edificio destinado a oficinas en las instalaciones de la sede principal de la compañía, en Meres. Se trata de un espacio que acogerá personal del área de logística y los trabajos ya se han iniciado, tal y como ha podido confirmar este periódico.

La actuación prevé levantar un inmueble de 480 metros cuadrados, con dos plantas de 240 metros cuadrados cada una, según los datos que figuran en el expediente para la licencia de obra solicitada al Ayuntamiento de Siero, que ya la concedió hace unas semanas.

Varias delegaciones

Con esta iniciativa Grupo Roxu sigue apostando por Siero y por las inversiones en Asturias, aunque cuenta con varias delegaciones fuera de la región y también una en Costa Rica. Con una plantilla cercana a los 400 trabajadores, en territorio sierense también cuenta con la Escuela Europea de Maquinaria Grupo Roxu, en Granda. En el Principado dispone de delegaciones en Navia, Tabaza y Veriña, además de otra muy reciente en el Puerto del Musel.

Asimismo, dispone de otras tres delegaciones en León, en Ponferrada y en Soria, y está levantando una más en Burgos en el marco de su política de contar con bases en puntos que permitan desplazamientos menos costosos en tiempo hacia las zonas de España donde trabaja la compañía.

Trayectoria empresarial

El compromiso de este grupo con el municipio y con el Principado, donde siguen desarrollando sus inversiones y mantienen su sede principal se unen a la impecable trayectoria empresarial de esta empresa fundada por José Manuel García Suárez, que va a recibir por todo ello la Medalla de oro de Siero.

La distinción se le otorga a propuesta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), cuya presidenta, María Calvo, visitó el Ayuntamiento de Siero para efectuarla al alcalde, Ángel García, "Cepi".

Noticias relacionadas y más

Este la asumió y respaldó desde el primer momento y el expediente se está tramitando ya para fijar después la fecha en la que podría entregarse la distinción.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
  2. Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: disponible por 17,99 euros
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
  5. Multado con 600 euros por pasar delante de un control de tráfico, no ser detenido y escribir cuando detiene el coche por 'solidaridad': la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. José Manuel García, fundador de Grupo Roxu: 'La empresa tiene el patrimonio valioso de sus trabajadores, gente que se implicó y que ha sido clave
  7. La conductora del bus volcado en Gijón trató de esquivar a dos coches que iban 'haciendo maniobras imprudentes
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cojín ergonómico más cómodo del mercado: disponible por menos de 4 euros

Grupo Roxu invertirá dos millones de euros en un edificio de oficinas en su sede central de Siero

Grupo Roxu invertirá dos millones de euros en un edificio de oficinas en su sede central de Siero

El gambito de la vida

Siero firma la cesión de un local para la ampliación del consultorio médico de El Berrón, que Salud acometerá "cuanto antes"

Siero firma la cesión de un local para la ampliación del consultorio médico de El Berrón, que Salud acometerá "cuanto antes"

La Guardia Civil detiene al sospechoso de varios robos en Siero, un hombre buscado por tres juzgados al que también se relaciona con un asalto en Llanera

Detienen al supuesto autor del incendio que calcinó cinco vehículos en el polígono industrial de Naón, en Siero

Detienen al supuesto autor del incendio que calcinó cinco vehículos en el polígono industrial de Naón, en Siero

Stefany Rovira, ingeniera industrial venezolana que solicitó su regularización en Siero: "Esperamos poder aportar a la sociedad española e integrarnos”

Stefany Rovira, ingeniera industrial venezolana que solicitó su regularización en Siero: "Esperamos poder aportar a la sociedad española e integrarnos”

La Feria del Click de Siero llega este fin de semana a la Pola con 32 expositores y talleres infantiles

La Feria del Click de Siero llega este fin de semana a la Pola con 32 expositores y talleres infantiles

Un paraíso de los quesos en la feria de El Berrón: “Lo difícil es elegir cuál llevarse, apetecen todos”

Un paraíso de los quesos en la feria de El Berrón: “Lo difícil es elegir cuál llevarse, apetecen todos”
Tracking Pixel Contents