Grupo Roxu invertirá dos millones de euros en un edificio de oficinas en su sede central de Siero

Grupo Roxu invertirá unos dos millones de euros en el proyecto para contar con un nuevo edificio destinado a oficinas en las instalaciones de la sede principal de la compañía, en Meres. Se trata de un espacio que acogerá personal del área de logística y los trabajos ya se han iniciado, tal y como ha podido confirmar este periódico.

La actuación prevé levantar un inmueble de 480 metros cuadrados, con dos plantas de 240 metros cuadrados cada una, según los datos que figuran en el expediente para la licencia de obra solicitada al Ayuntamiento de Siero, que ya la concedió hace unas semanas.

Varias delegaciones

Con esta iniciativa Grupo Roxu sigue apostando por Siero y por las inversiones en Asturias, aunque cuenta con varias delegaciones fuera de la región y también una en Costa Rica. Con una plantilla cercana a los 400 trabajadores, en territorio sierense también cuenta con la Escuela Europea de Maquinaria Grupo Roxu, en Granda. En el Principado dispone de delegaciones en Navia, Tabaza y Veriña, además de otra muy reciente en el Puerto del Musel.

Asimismo, dispone de otras tres delegaciones en León, en Ponferrada y en Soria, y está levantando una más en Burgos en el marco de su política de contar con bases en puntos que permitan desplazamientos menos costosos en tiempo hacia las zonas de España donde trabaja la compañía.

Trayectoria empresarial

El compromiso de este grupo con el municipio y con el Principado, donde siguen desarrollando sus inversiones y mantienen su sede principal se unen a la impecable trayectoria empresarial de esta empresa fundada por José Manuel García Suárez, que va a recibir por todo ello la Medalla de oro de Siero.

La distinción se le otorga a propuesta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), cuya presidenta, María Calvo, visitó el Ayuntamiento de Siero para efectuarla al alcalde, Ángel García, "Cepi".

Este la asumió y respaldó desde el primer momento y el expediente se está tramitando ya para fijar después la fecha en la que podría entregarse la distinción.