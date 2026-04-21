Grupo Roxu invertirá dos millones de euros en un edificio de oficinas en su sede central de Siero
El proyecto, que ya tiene licencia municipal, prevé un inmueble de dos plantas en Meres para acoger a la plantilla del área de logística
Grupo Roxu invertirá unos dos millones de euros en el proyecto para contar con un nuevo edificio destinado a oficinas en las instalaciones de la sede principal de la compañía, en Meres. Se trata de un espacio que acogerá personal del área de logística y los trabajos ya se han iniciado, tal y como ha podido confirmar este periódico.
La actuación prevé levantar un inmueble de 480 metros cuadrados, con dos plantas de 240 metros cuadrados cada una, según los datos que figuran en el expediente para la licencia de obra solicitada al Ayuntamiento de Siero, que ya la concedió hace unas semanas.
Varias delegaciones
Con esta iniciativa Grupo Roxu sigue apostando por Siero y por las inversiones en Asturias, aunque cuenta con varias delegaciones fuera de la región y también una en Costa Rica. Con una plantilla cercana a los 400 trabajadores, en territorio sierense también cuenta con la Escuela Europea de Maquinaria Grupo Roxu, en Granda. En el Principado dispone de delegaciones en Navia, Tabaza y Veriña, además de otra muy reciente en el Puerto del Musel.
Asimismo, dispone de otras tres delegaciones en León, en Ponferrada y en Soria, y está levantando una más en Burgos en el marco de su política de contar con bases en puntos que permitan desplazamientos menos costosos en tiempo hacia las zonas de España donde trabaja la compañía.
Trayectoria empresarial
El compromiso de este grupo con el municipio y con el Principado, donde siguen desarrollando sus inversiones y mantienen su sede principal se unen a la impecable trayectoria empresarial de esta empresa fundada por José Manuel García Suárez, que va a recibir por todo ello la Medalla de oro de Siero.
La distinción se le otorga a propuesta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), cuya presidenta, María Calvo, visitó el Ayuntamiento de Siero para efectuarla al alcalde, Ángel García, "Cepi".
Este la asumió y respaldó desde el primer momento y el expediente se está tramitando ya para fijar después la fecha en la que podría entregarse la distinción.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
- Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: disponible por 17,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
- Multado con 600 euros por pasar delante de un control de tráfico, no ser detenido y escribir cuando detiene el coche por 'solidaridad': la Guardia Civil extrema la vigilancia
- José Manuel García, fundador de Grupo Roxu: 'La empresa tiene el patrimonio valioso de sus trabajadores, gente que se implicó y que ha sido clave
- La conductora del bus volcado en Gijón trató de esquivar a dos coches que iban 'haciendo maniobras imprudentes
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cojín ergonómico más cómodo del mercado: disponible por menos de 4 euros