Jóvenes y pequeños compartirán saberes en las actividades intergeneracionales de Valdesoto

El Centro Polivalente de Valdesoto es el espacio elegido para la celebración de varias actividades en las que compartirán experiencias jóvenes y mayores este 24 de abril. Se trata de la "I Xunta de Sabios Interxeneracionales" y de las "III Xornaes Interxeneracionales". La cita la presentaron este martes en el Ayuntamiento los concejales Pilar Santianes y Pergentino Martínez, acompañados de Yolanda Moro, de la asociación Luzia Intergeneracional y Consuelo Urdangaray, técnica municipal.

La "I Xunta de Sabios Interxeneracionales" se inscribe en el marco de las propuestas de la Global Intergenerational Week 2026, "una iniciativa internacional que promueve la cooperación entre generaciones como herramienta clave para fortalecer la cohesión social, la participación comunitaria y el bienestar territorial".

Esta primera edición contará con la participación activa del alumnado de la escuela de Faes, del CRA de Viella, y del IES Escultor Juan de Villanueva de Pola de Siero, así como de vecinos y vecinas de Siero, profesionales del ámbito educativo y social, personal técnico y representantes del tejido empresarial. La actividad se desarrollará en horario de 10.30 a 13.00 horas.

El mismo día, pero en horario de tarde (de 17.00 a 20.00 horas), se celebrarán las "III Xornaes Interxeneracionales", una propuesta que busca dar continuidad a la actividad de la mañana y seguir fomentando el intercambio de experiencias entre personas de diferentes edades.

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Bajo el nombre de “Xuntando Pieces”, la jornada incluirá talleres activos, momentos de encuentro y actividades de entretenimiento. Esta sesión estará abierta a todo el público, destacaron este martes durante la presentación de la iniciativa.