Parque Principado cumple 25 años: así se construyó el gigante de Siero, templo del ocio comercial y lugar más visitado de Asturias

Parque Principado, el gran centro comercial de Asturias ubicado en Siero, abrió un 23 de abril de 2001. Era un lunes y fueron cientos de personas las que acudieron a la inauguración del complejo, llenando los dos pasillos centrales que hacen las veces de paseo entre las tiendas. Fue un acontecimiento que generó gran expectación: era un gigante con más de un kilómetro de fachada exterior que reunía a todas las grandes firmas del momento y que contaba con un área de restauración con decenas de establecimientos, además de 19 salas de cine en aquel momento.

El equipamiento, que no ha dejado de crecer desde entonces, cumple este jueves 25 años de vida y lo celebra con un acto institucional durante el que además se hará un recorrido por su trayectoria, destacando su evolución en empleo, establecimientos e inversiones y su contribución al desarrollo comercial y social del entorno.

Hacer realidad el complejo llevó 5 años de trabajo, dos de ellos para su construcción, unas obras que se desarrollaron siendo alcalde Juan José Corrales (PSOE), ya fallecido, quien también tuvo mucho que ver en la negociación para que poco después se instalara la multinacional del mueble IKEA en la zona de Paredes, localidad sierense que alberga un área comercial con otros muchos servicios que crecieron al calor del tirón de Parque Principado.

Más de 200 empresas asturianas en la edificación

En la edificación del centro comercial trabajaron más de 200 empresas asturianas (en concreto 224) y arquitectos y artistas dejaron su huella en espacios como la Avenida de los Manzanos, que se conserva hoy con su bóveda decorada y que sigue llamando la atención de los visitantes.

Desde aquel 23 de abril de 2001 el complejo ha sufrido sucesivas transformaciones, cambios de titularidad e inversiones. La última de mayor relevancia fue la que se acometió para desarrollar el Paseo de la Seronda, el bulevar más reciente del complejo, cuya ejecución costó 20 millones de euros.

De la construcción del gran templo del ocio comercial de Asturias se cumple un cuarto de siglo. Las fotos que muestran la evolución de la obra y que puedes ver en la galería que acompaña a estas líneas dan fe de la magnitud de un proyecto de éxito y de un espacio que se ha convertido hoy en el lugar más visitado de la región, con más de 9 millones de personas que acuden a él cada año.