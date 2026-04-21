El secretario general de UGT Asturias respalda al alcalde de Siero en la polémica del agua: “Lo importante es que se mejore el servicio y haya buenas condiciones laborales"

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, entiende la medida de externalizar el servicio de agua en Siero, planteada por el gobierno municipal “siempre que haya una gestión adecuada y se dé un buen servicio a los ciudadanos”. Tras una reunión con Ángel García “Cepi”, alcalde del concejo, Lanero manifestó que desde el sindicato “siempre apostamos por gestión pública de todos los servicios, pero hay que tener en cuenta que el 80 por ciento de las gestiones del agua y de otros servicios están privatizados en Asturias”. Y en esa línea reconoció que en el caso sierense, el importante coste que se debe afrontar para mejorar la red de abastacimiento y de saneamiento, “donde hay que hacer inversiones por valor de 70 millones”, provoca que esa opción de afrontar una gestión privada pueda sea algo viable y efectivo.

"Lo importante está en que la gestión sea adecuada y que el servicio que reciben los ciudadanos sea el mejor”, insistió el secretario general de UGT, al que acompañó en el encuentro Alejandro Álvarez, secretario General de la nueva Unión Comarcal de UGT Oviedo-Siero. Dejó clara así su postura sobre un tema que ha causado rechazo social en Siero, con más de 10.000 firmas presentadas por los vecinos para reclamar una consulta popular que frene la privatización.

Lanero comentó que si no es asumible desde la Administración “acometer todas las inversiones que necesita el saneamiento y las instalaciones para dar esos servicios”, ve con buenos ojos alternativas como el plan de Siero, aprobado por mayoría en el Pleno. “Se puede hacer una gestión del agua indirecta, privada", siempre que "a la hora de dar el servicio, no suponga un incremento en los costes a los ciudadanos, y sí una mejora de la calidad del mismo, sin empeorar las condiciones de los trabajadores e incluso viendo la posibilidad de generar más empleo”, defendió el secretario general de UGT. “Pues eso si eso es posible, que es un poco lo que en estos meses se ha planteado, con varios informes técnicos, pues eso es por lo que nosotros no vemos problema”, añadió.

El plan del Ayuntamiento de Siero pasa por acometer con recursos propios los 40 millones de las obras para el saneamiento y por adjudicar la gestión del servicio de agua durante un periodo de hasta 30 años a una empresa que también tendría que hacerse cargo de obras por valor de más de 25 millones para renovar y ampliar las infraestructuras de abastecimiento del concejo.

Entre las actuaciones previstas se incluyen la ampliación de los depósitos de El Berrón y Granda, la construcción de nuevos depósitos en la Pola, El Piquero y Espinella, y la conexión del depósito de la Pola con El Berrón. El objetivo es garantizar el suministro en todo el concejo y resolver problemas críticos detectados en varias zonas, especialmente en el área central, indicó en su momento el gobierno municipal, que no ve viable acometer con cargo a las arcas municipales todo lo necesario en un corto plazo de tiempo. La compañía que se hiciera con el contrato del agua tendría que acometer en los primeros cuatro años las obras más urgentes.

El regidor sierense, por su parte, aplaudió que “UGT tenga un diálogo y un discurso nacional riguroso” y criticó las posturas variables que existen en otros sindicatos según la comunidad autonóma. Así, se refirió a Comisiones Obreras y a unas declaraciones de Francesc X. García, responsable sindical del sector del Ciclo del Agua en Cataluña, sobre la licitación para externalizar el servicio de agua en el área metropolitana de Barcelona, y que habría dicho que “las concesiones largas aportan estabilidad”.

El tema del agua fue uno de los apartados de una reunión en la que también abordaron cuestiones como la vivienda, el desarrollo del área empresarial de Bobes y las próximas inversiones previstas en Siero que generarán nuevos puestos de trabajo.

“La vivienda es uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo la sociedad. Necesitamos tener vivienda pública y para eso hace falta suelo público. El Alcalde está trabajando en esa línea, de comprar terrenos para promover vivienda”, destacó Lanero. Asimismo en el encuentro sentaron las bases para establecer en el futuro “un marco de concertación social, como el que ya hay en Gijón o Avilés”.

Apoyo a la implantación de Costco

Respecto a la implantación de Costco o la ampliación del centro comercial Parque Principado, desde UGT se mostraron partidarios de modificar las directrices regionales de comercio, circunstancia que frenaba la llegada del gigante hipermercado.

“Las directrices tienen que actualizarse a los tiempos en los que vivimos y todas deben de ir en la misma dirección, que es en favorecer que vaya a empresas que quieran implantar actividades productivas en Asturias o en cualquier comarca por la que se decida implantar. Y en el caso de Costco es una actividad que genera 300 puestos de trabajo y que no genera un problema al pequeño comercio”, subrayó.

Añadió una última idea: “Al pequeño comercio le perjudican más la cantidad de centros comerciales que se están abriendo en el centro de las ciudades en horarios imposibles, con el apellido todos ellos de ‘Express’, de la cadena comercial que se quiera, que está en el centro de las ciudades y no veo a nadie salir a poner el grito en el cielo”.

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Por su parte, Alejandro Álvarez, secretario General de la nueva Unión Comarcal de UGT Oviedo-Siero, indicó que trabajan para “darle un lavado de cara” a la sede con la que cuenta el sindicato en el barrio de La Isla de la Pola y “establecer allí un espacio para que los ciudadanos puedan hacer consultas laborales”.