"Comisiones Obreras es el coco del progreso, sería buen sindicato en Cuba", dice el Alcalde de Siero sobre la polémica del agua

El alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", no se mordió este miércoles la lengua a la hora de replicar a Comisiones Obreras en relación a las críticas del sindicato al plan para externalizar el servicio de agua en el municipio. El regidor incidió en que "el 80 por ciento de la población asturiana tiene una gestión indirecta del agua" y apuntó a municipios como Langreo o Lena, gobernados por IU, como ejemplos de esta situación.

"No veo a Comisiones presionando a esos municipios para remunicipalizar el agua", indicó el Alcalde, que también se refirió a la posición del sindicato en otras zonas de España, citando a Francesc X. García Bernabeu, responsable del sindicato en el sector del Ciclo del Agua en Cataluña que "ha salido defendiendo la macrolicitación del agua en el área metropolitana de Barcelona".

A juicio del regidor sierense, "ciertos colectivos, entre los que está Comisiones Obreras, utilizan cualquier cosa para ir contra este equipo de gobierno, contra el Alcalde, y no van en favor de los intereses de los vecinos". Así ha ocurrido "con Amazon, con Costco y ahora con el agua", señaló García.

Subrayó que "no puede haber personajes como los que tenemos aquí en Comisiones Obreras en Asturias y en Siero" cuyo "denominador común es ir contra el gobierno". Se refirió asimismo a que por "suerte para los que creemos en representación de los trabajadores" hay sindicatos como UGT que han "evolucionado" y "superado algunos debates", y que sin renunciar "en absoluto a defender los derechos de los trabajadores" son partidarios de la creación de empleo y riqueza.

El Alcalde se refirió a que como responsable del Ayuntamiento, con su equipo de gobierno, trabaja para generar empleo y riqueza y que a continuación los sindicatos "negocian las mejores condiciones laborales". Celebró también haber oído de parte de un sindicato, de UGT, "algo que llevo defendiendo hace mucho, que ese discurso de confrontación entre lo público y lo privado pasó" y que lo que es relevante en este caso del agua es que si externalizando el servicio "es de más calidad, más eficiente y nos cuesta menos, pues tendrá que ser una empresa privada".

Como conclusión, el regidor apuntó que "Comisiones Obreras cada vez es más el coco del crecimiento, el coco del progreso, el coco del empleo, el coco de las oportunidades y el coco de la gente pueda vivir mejor". "Comisiones Obreras podría ser un buen sindicato en Cuba", concluyó.