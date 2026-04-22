Comisiones Obreras critica a UGT por apoyar la externalización del servicio en Siero: “Decepciona que un sindicato de clase no esté con la clase trabajadora”

Bibiana Martínez, secretaria general de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras Siero-Piloña, criticó el apoyo mostrado por Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT, Asturias al proyecto de externalización del servicio de agua planteado por el Ayuntamiento de Siero, y que ha provocado un amplio rechazo vecinal, con más de 10.000 firmas reclamando una consulta popular. “Nos decepciona que un sindicato de clase no esté precisamente con la clase trabajadora, con los vecinos y vecinas, defendiendo a ultranza los servicios públicos”, señaló.

Desde Comisiones Obreras manifestaron su claro rechazo a la gestión privada del agua: “Va de la mano de la especulación y la usura de empresas que vienen a hacer negocio con un bien natural de incalculable valor. El agua no puede ser un bien de mercado, especulativo”.

Y enfatizaron que estiman que irá acompañado de unas peores condiciones laborales: “El personal que trabaja en el sector del ciclo del agua en Asturias tienes condiciones altamente precarias, con salarios base inferiores al salario mínimo interprofesional y se encuentran peleando por un convenio propio. Porque los beneficios que reporta la gestión del agua no se los queda ni la ciudadanía ni los trabajadores: revierten al bolsillo de las grandes empresas”.

El plan del Ayuntamiento de Siero pasa por acometer con recursos propios los 40 millones de las obras para el saneamiento y por adjudicar la gestión del servicio de agua durante un periodo de hasta 30 años a una empresa. Esta tendría que hacerse cargo además de obras por valor de más de 25 millones para renovar y ampliar las infraestructuras de abastecimiento del concejo.

Desde UGT, y tras una reunión con el alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, manifestaron que entendían la decisión de externalizar, como la más viable y eficaz en este caso concreto. “Siempre apostamos por gestión pública de todos los servicios, pero hay que tener en cuenta que el 80 por ciento de las gestiones del agua y de otros servicios están privatizados en Asturias”, apuntó Fernández Lanero, que subrayó que “lo importante está en que la gestión sea adecuada y que el servicio que reciben los ciudadanos sea el mejor”.