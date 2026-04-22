Cultura reclama un informe sobre las modificaciones históricas en la iglesia polesa antes de autorizar más obras

La Consejería de Cultura ha requerido a la parroquia de San Pedro de Pola de Siero un informe sobre las obras a realizar en la iglesia. Se trata de la actuación que se corresponde con la segunda fase de los trabajos de rehabilitación del templo, que afectan a dos paredes laterales de un edificio histórico, razón por la que el Principado quiere conocer el detalle de la situación actual y antecedentes del área sobre la que se va a actuar.

El edificio de la iglesia está situado en la ruta jacobea que pasa por la Pola y hace ya cerca de un siglo sufrió una de sus grandes modificaciones, pues fue cuando pasó de tener una nave y dos pórticos laterales a contar con las tres naves actuales. Cultura quiere tener, en la medida de lo posible, un informe de este y otros cambios históricos hasta llegar a hoy, antes de autorizar la actuación de rehabilitación que se plantea.

Marcos Argüelles, sacerdote y Graduado en Historia por la Universidad de Oviedo, junto a Rosi Villa, que fue responsable del Archivo Municipal de Siero durante 35 años, son los encargados de preparar este expediente, para atender esas dudas planteadas por Cultura. La elaboración de este documento puede ralentizar algo el desarrollo del proyecto de recuperación del templo.

“Respecto al desarrollo histórico del edificio, esta iglesia no tenía tres naves, sino una nave y dos pórticos laterales, que se cerraron en 1921. Lo que hizo posible contar con las tres que tenemos ahora, elevar así los tejados de los pórticos y convertirlos en naves de iglesia”, detalla Fermín Riaño, párroco de San Pedro. “Las cuestiones que se nos plantean va relacionados con cómo se hizo la rehabilitación tras lo que sucedió en el 34 cuando se dinamitó el templo, o en el 36, cuando se quemó, además de otros asuntos, como por ejemplo de drenajes de agua”, añade.

Vista general de la iglesia de San Pedro de Pola de Siero. / P. A.

Para esta segunda fase de obras, desde la parroquia están en contacto con tres empresas, que les han trasladado presupuestos. Pero hasta que no se tenga ese permiso de Cultura no se podrán recibir las licencias municipales. El proyecto que está pendiente se centra en el retejado de naves laterales, el altar y las citadas paredes del templo. También aparecen otros apartados relacionados con la electricidad externa, con unas farolas que están pegadas a la iglesia. “Hay que ponerlas a suelo, fuera de la edificación y soterrar la traída de luz que está colgando”, indica el párroco.

Uno de los laterales de la iglesia de San Pedro de Pola de Siero / P. A.

Por el momento se han recaudado unos 205.000 euros sobre los 280.000 presupuestados para acometer la rehabilitación de la iglesia, aunque el paso del tiempo, la inflación, con el consiguiente coste del aumento de materiales, es probable que provoque un reajuste y que esa cantidad sea mayor.

Noticias relacionadas

“La gente ha respondido muy bien hasta el momento”, enfatiza Riaño, que también desliza la posibilidad de poder volver a optar a alguna ayuda municipal. “En la primera parte obtuvimos una por un concurso público, si hubiera otra posibilidad de nuevo, estaría muy bien”, añade, en alusión al programa del Ayuntamiento para fomentar la rehabilitación y mantenimiento de Bienes de Interés Cultural (BIC).