Siero recibirá 206 millones del Plan de Cercanías para proyectos como el de la curva de La Bombilla o la base de mantenimiento de El Berrón

El concejo de Siero concentrará una parte significativa de las inversiones previstas a corto plazo en el Plan de Cercanías Ferroviarias de Asturias, con una dotación global que supera los 206 millones de euros destinada a la modernización integral de la red, con actuaciones centradas en la mejora de la capacidad, la seguridad, la accesibilidad y la operatividad del sistema.

El comisionado para las Cercanías en Asturias y Cantabria del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Antonio Berrios, visitó este miércoles el Centro de Regulación de la Circulación de El Berrón acompañado por la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y puso de relieve cómo el conjunto de estas inversiones "responde a la necesidad de reforzar un enclave estratégico dentro de la red ferroviaria asturiana, tanto por su localización como por la concentración de infraestructuras y servicios". No en vano, Siero cuenta con "7.000 usuarios diarios" en la red ferroviaria, con la segunda estación con más pasajeros de Asturias, la de Lugones.

Entre las actuaciones previstas en el concejo que destacó Berrios se cuenta precisamente la mejora de la accesibilidad prevista en varias estaciones. En concreto, se destinarán 760.000 euros a renovación de andenes en la estación de Lugones, 2,8 millones a actuaciones en Pola de Siero en la que se espera que la pasarela peatonal de la estación esté lista para usarse "a finales de verano" y 1,89 millones para la estación de El Berrón, donde se mejorarán los andenes, se interconectarán para mejorar la seguridad y se acometerán mejoras en el interior del edificio. Las intervenciones "están orientadas a adaptar las instalaciones a los estándares actuales y facilitar el uso del transporte ferroviario a todos los usuarios" mejorando la accesibilidad, incidió el comisionado.

El Centro de Control de tráfico ferroviario de El Berrón / Luján Palacios

Uno de los proyectos de más calado en cuanto a impacto estructural es la construcción de una nueva base de mantenimiento en El Berrón, adjudicada por 5,2 millones de euros. Esta infraestructura permitirá concentrar en un único recinto instalaciones que actualmente se encuentran dispersas, optimizando la gestión de los recursos y mejorando la capacidad de respuesta ante incidencias. Y, según indicó Antonio Berrio, ya se ha recibido el contrato firmado para comenzar con los trabajos, que transformarán el entorno de la estación berronesa con un moderno edificio en sus inmediaciones.

Curva de La Bombilla

En materia de capacidad, uno de los proyectos clave que acometerá el Ministerio en breve es la duplicación de la vía en el tramo La Carrera–Pola de Siero, en la conocida como "curva de La Bombilla", con una inversión prevista de 25,7 millones de euros a los que se suman otros 6,3 millones para la modernización de la señalización.

Esta actuación permitirá incrementar la frecuencia de circulaciones y mejorar la regularidad del servicio, "eliminando el cuello de botella actual y evitando retrasos", y en la actualidad se encuentra en proceso de adjudicación. Berrio avanzó que se producirán "algunas molestias puntuales", toda vez que será necesario dotar mayor gálibo el paso superior en la antigua Nacional 634 a la salida de la Pola, así como en el paso sobre el Camino del Molín.

A esta intervención se suma la renovación integral del tramo Colloto–Infiesto, de 41 kilómetros de longitud, cuyas obras está previsto que comiencen próximamente. El proyecto cuenta con una inversión de 31,8 millones de euros en infraestructura, a los que se añaden otros 23 millones destinados a la actualización de los sistemas de señalización, lo que contribuirá a reforzar tanto la fiabilidad como la seguridad de la línea.

Pasos a nivel

Otro de los ejes fundamentales de actuación del Ministerio será la supresión de pasos a nivel anunciada hace unos días por el alcalde de Siero, Ángel García. Así, y en colaboración con el Ayuntamiento de Siero, Adif trabaja en la eliminación de trece de estos puntos en el concejo, con una inversión estimada de 12 millones de euros. Entre ellas, destaca la intervención prevista en la zona de El Bayu, considerada especialmente relevante por su impacto en la seguridad en la capital polesa. "Es de agradecer que se vaya a actuar con celeridad, y es justo reconocerlo", subrayó García.

Asimismo, está prevista la mejora de las instalaciones de señalización en el tramo Gijón–El Berrón, con una inversión de 20,2 millones de euros, dentro del proceso de modernización tecnológica de la red, y también se actuará para duplicar la vía entre Sotiello y la Florida, en la línea hacia Gijón, con una inversión de 26 millones de euros para compatibilizar el paso de trenes de mercancías y pasajeros.

Las actuaciones se completarán con mejoras de tejados, pintura y marquesinas en las estaciones de la Pola y Carbayín, actuaciones para una mejor accesibilidad en la estación de Meres por importe de medio millón de euros.

El Berrón refuerza además su papel como nudo clave gracias al Centro de Regulación de la Circulación, renovado en febrero de 2024 y dotado de tecnología avanzada. En estas instalaciones trabajan 80 profesionales encargados de la gestión integrada de la circulación ferroviaria en Asturias, tanto en la red convencional como en la de ancho métrico.

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Según subrayó la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, Siero "es el punto neurálgico del sistema ferroviario asturiano", en el que "se ve con muchísima claridad que el cambio en las cercanías ya está en marcha". En conjunto, el volumen y la diversidad de las actuaciones previstas consolidan a Siero, y especialmente al entorno de El Berrón, como uno de los principales enclaves ferroviarios de Asturias, con un impacto directo en la mejora de la seguridad, la capacidad y la eficiencia del servicio. Y, como indicó al regidor sierense, "estamos ante una apuesta clara por Siero que ahondará en este papel de liderazgo para el futuro".