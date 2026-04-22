Los vecinos de Lieres presentan más de 900 firmas para exigir el arreglo del consultorio: "Tiene problemas graves, el tejado se está cayendo"

Los vecinos de Lieres claman por la reparación urgente de su consultorio, que denuncian se encuentra en un estado de deterioro considerable. Este miércoles una treintena de usuarios de la parroquia se concentraron delante del Ayuntamiento de Siero, en la Pola, para presentar 918 firmas en el registro municipal con el fin de que el gobierno local interceda ante la Consejería (la titular del edificio y el servicio), para acometer la obra.

También reivindicaron que no desean que el servicio sufra un traslado de su ubicación actual, es decir, quieren que siga en el conocido como “hospitalillo de Solvay”, reparando este inmueble. Por esta razón piden al Ayuntamiento que no ceda un local al Principado para estos fines. Además, inciden en solicitar refuerzos de personal, al denunciar que se quedan sin servicio cuando el médico y la enfermera que atienden a los pacientes están de permiso o de vacaciones.

“Llevamos ya 20 años reclamando el arreglo del ‘hospitalillo’. Tiene problemas graves, hay que empezar por cambiar el tejado, que se está cayendo, y las plantas superiores están en estado de insalubridad total”, denunció Valentín Moro, portavoz vecinal y encargado de entregar las firmas en el registro.

Un edificio centenario

El edificio del hospitalillo, con más de un siglo de vida, lo construyó Solvay, la empresa belga que explotó el Pozo Siero. Con el paso a inicios de los años noventa del pozo a la empresa pública Hunosa, el ‘hospitalillo’ cerró, y fue más tarde la Consejería de Salud la que lo recuperó como consultorio de salud público.

Los vecinos lamentaron el deterioro que ha vivido el inmueble en estas tres últimas décadas, sin apenas actuaciones. “La solución fue arreglar lo que estaba mal del tejado, tabicar las escaleras para no subir a las plantas de arriba y poner una rampa para minusválidos, no se ha hecho nada más”, comentó Valentín Moro.

En 2012, recordaron los vecinos, la Consejería de Salud les presentó “un proyecto de reparación integral”, que “nunca se llevó a cabo”. Y ahora temen por la integridad del edificio. “El tejado está cayendo, es peligroso”, subrayó Moro.

Más medios

El Ayuntamiento de Siero les planteó la opción de ceder al Principado algún edificio de Lieres, para trasladar ahí el consultorio. Una idea que sigue sin convencer a los vecinos. “No estamos de acuerdo, este es el hospital histórico, con aparcamiento y una solución menos costosa y práctica que otras que proponen. Si lo ponen en las escuelas del Quintanal hay que hacer una inversión de tres pares de narices, los coches no pueden aparcar, y además tiene uso para algunas asociaciones. La opción del antiguo edificio de Correos, que está donde la estación, esa zona es una llamarga, con un edificio super antiguo, que necesitaría más inversión”, enfatizó.

Por otra parte también reclamaron mediante el escrito que se refuerce la atención médica. Valentín Moro indicó que el consultorio cuenta con un médico y una enfermera para 1.300 pacientes, y que no son sustituidos cuando tienen permisos o vacaciones. “Nos derivan a la Pola o a Sariego”, lamentó, para pedir también la opción de contar con un pediatra: “Aunque sea a media jornada, es una zona de crecimiento, y además para vecinos de Feleches, Collao y hasta El Remedio (Nava)”.

Apoyo de grupos políticos de la oposición

Por otro lado, Juan Luis Berros, portavoz y concejal del PP de Siero, criticó la “dejadez” del gobierno local con la parroquia de Lieres. “Apoyamos las reivindicaciones de los vecinos, es una parroquia abandonada por parte de la Alcaldía. No solo por el consultorio, que está totalmente obsoleto. Hay otras necesidades, como la acera que va del Bar Montes hasta el Casino. O el prao aledaño a la capilla de La Salud, que está abandonado por dejadez municipal”, dijo Berros.

Por su parte, Silvia Tárano, concejala de Podemos, transmitió con un mensaje su apoyo a esta reivindicación: “Se trata de una intervención de ejecución más sencilla que la que habría que afrontar para cambiar la atención médica a otra ubicación y que, en cualquier caso, seguiría siendo necesaria puesto que se trata de un edificio protegido. Es un ambulatorio que atiende a unas 1.300 personas, que merecen unas condiciones dignas. Han reunido más de un 70% de firmas, deben ser escuchadas en una decisión que les afecta de lleno y en la que no se les está teniendo en cuenta”.