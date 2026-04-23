IU Siero pide "rigor institucional" para conceder la Medalla de oro del municipio “y que no "sea un trámite automático”

Teresa Álvarez, portavoz municipal de Izquierda Unida de Siero, aseveró este jueves que "antes de adoptar el acuerdo definitivo de concesión de la Medalla de oro del concejo a José Manuel García Suárez, el Ayuntamiento debe aplicar con el máximo rigor el Reglamento de Protocolo y de Honores y Distinciones". García Suárez es el fundador de Grupo Roxu, emblemática empresa cuya sede principal está en Meres.

La concejala de IU considera que “la concesión de la máxima distinción institucional del concejo no debe abordarse como un trámite automático, sino mediante una valoración rigurosa, completa y responsable de todas las circunstancias relevantes que concurren en el expediente”. Añade que "debe ser valorado un hecho objetivo de relevancia pública: la existencia de una sentencia del orden social, posteriormente confirmada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que apreció responsabilidad empresarial por omisión de medidas de seguridad en el trabajo y condenó solidariamente, entre otras codemandadas, a Grúas Roxu, empresa empleadora del trabajador fallecido, en relación con un accidente laboral".

Álvarez recuerda que el expediente fue sometido a información pública durante veinte días para que cualquier persona o entidad pudiera presentar alegaciones, y que la propuesta de resolución que se eleva al Pleno recoge que no se presentó ninguna. En su caso, optó "deliberadamente por no intervenir en el expediente por esa vía, por prudencia y por no participar en él de esa forma", dice, para añadir que "eso no elimina la obligación política de valorar con rigor todas las circunstancias relevantes antes del acuerdo definitivo".

“Precisamente por respeto a la corrección institucional que exige este expediente, no he participado ni participaré en su deliberación y votación; pero esa cautela no puede impedir recordar hechos objetivos y públicos que son relevantes para valorar una distinción de este nivel”, señala Tere Álvarez.

Es decir, no alega ni va a participar en la votación, pero incide en su crítica: “No estoy sustituyendo el trámite de alegaciones ni discutiendo su resultado. Lo que defiendo es que, antes de adoptar el acuerdo definitivo, el Ayuntamiento aplique con rigor su propio Reglamento de Distinciones y valore todas las circunstancias relevantes”.

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Cualquier distinción honorífica debe resolverse “con plena coherencia con el sentido y la finalidad del Reglamento, y con toda la información relevante encima de la mesa”, concluye Álvarez.