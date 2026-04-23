La Oficina Joven de Siero ofrece ayuda para tramitar las solicitudes de becas generales del Ministerio de Educación

Uno de los servicios que presta la Oficina de Información Joven de Siero es apoyo para solicitar las becas generales del Ministerio de Educación para el curso 2026/2027. El plazo para pedirlas acaba de abrirse y el alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", ha recordado, acompañado de la técnica municipal Isabel Ciudad, que puede acudirse a la instalaciones que hay en la Pola o en Lugones para recibir ayuda al respecto si se necesita.

El martes 7 de abril se abrió el plazo para solicitar estas becas dirigidas al alumnado que vaya a cursar estudios no obligatorios durante el curso 2026/2027. Están destinadas a estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional, incluida la FP Básica, estudios oficiales de idiomas, enseñanzas artísticas, deportivas y religiosas, así como estudios universitarios de Grado y Máster.

"Aunque la gestión y resolución de estas ayudas no dependen del Ayuntamiento de Siero, desde la Oficina Joven se ofrece un servicio de información, orientación y acompañamiento para ayudar a jóvenes y familias del concejo durante todo el proceso", destacan desde el Consistorio.

Horarios

Hay dos sedes a las que se puede acudir. En Lugones, la Oficina de Información Juvenil está situada en el Centro Polivalente Integrado de la localidad y atiende en horario de mañana: de lunes a viernes, con apertura de 10.00 a 14.30 horas los lunes y miércoles, de 11.00 a 14.00 horas los martes y jueves, y de 10.00 a 14.00 horas los viernes. Además, abre en horario de tarde los martes, miércoles y jueves, de 17.00 a 19.30 horas.

Mientras, la Oficina de Información Juvenil de Pola de Siero está ubicada en la Casa de Cultura. Su horario de mañana es de martes a viernes, de 10.00 a 14.30 horas los martes y jueves, de 11.00 a 14.00 horas los miércoles, y de 10.00 a 14.00 horas los viernes. En horario de tarde abre los lunes, martes y miércoles, de 16.00 a 19.30 horas los lunes y de 17.00 a 19.30 horas los martes y miércoles.

La Oficina Joven de Siero atiende consultas "sobre los requisitos de acceso, los estudios cubiertos por la convocatoria, la documentación necesaria, la dotación económica de las ayudas y la cumplimentación de la solicitud".

Procedimiento

Además, también asesora en otros momentos clave del procedimiento, como la presentación de documentación complementaria, la descarga de notificaciones, la presentación de alegaciones en caso de denegación o la modificación de la solicitud si finalmente se produce un cambio en los estudios previstos o en el centro de matrícula, destacan desde el Ayuntamiento.

Se trata de un apoyo que puede ser de utilidad "para aquellas familias o estudiantes que, aún pudiendo realizar la solicitud desde sus domicilios, prefieren contar con apoyo para completar correctamente la tramitación o resolver dudas específicas".

La Oficina Joven trabaja, además, en coordinación con los departamentos de Orientación de los institutos y está en contacto con la Administración autonómica, la Universidad de Oviedo, otras universidades y otras comunidades autónomas, para resolver dudas.

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El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 18 de mayo a las 15.00 horas, y la tramitación debe realizarse de forma telemática a través de la página web www.becaseducacion.gob.es.