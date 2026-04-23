Parque Principado celebra hoy su 25.º aniversario con un acto institucional que repasará la trayectoria del centro comercial

Parque Principado celebra este jueves, 23 de abril, el acto con el que conmemora sus 25 años. Será a las 18.30 horas con un evento en Cinesa Luxe y presencia de autoridades regionales y locales, empleados, operadores y empresas colaboradoras. Asisten, entre otros, el alcalde de Siero, Ángel García, el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez y el director del centro comercial, Fernando García.

El complejo, gestionado por Cushman & Wakefield, es un referente en la oferta de ocio y compras en Asturias, uno de los principales dinamizadores económicos y de empleo de la región. En este cuarto de siglo el centro, ubicado en Paredes (Siero), se ha convertido en el lugar más visitado del Principado, con una afluencia anual de más de 9 millones de personas.

Durante el acto para celebrar su aniversario, se realizará un recorrido por la trayectoria de Parque Principado a lo largo de los años, destacando su evolución y su contribución al desarrollo comercial y social del entorno.

El centro comercial se inauguró el 23 de abril de 2001 y el acto fue un acontecimiento que generó gran expectación: era un gigante con más de un kilómetro de fachada exterior que reunía a todas las grandes firmas del momento y que contaba con un área de restauración con decenas de establecimientos, además de salas de cine.

Hacer realidad el complejo llevó 5 años de trabajo, dos de ellos para su construcción. En la edificación del centro comercial trabajaron más de 200 empresas asturianas (en concreto 224) y arquitectos y artistas dejaron su huella en espacios como la Avenida de los Manzanos, que se conserva hoy con su bóveda decorada y que sigue llamando la atención de los visitantes.

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Desde aquel 23 de abril de 2001 el complejo ha sufrido sucesivas transformaciones e inversiones. Una de las últimas fue la que se acometió para desarrollar el Paseo de la Seronda, el bulevar más reciente del complejo, cuya ejecución costó 20 millones de euros.