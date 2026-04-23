Parque Principado cumple 25 años rozando los 3.000 trabajadores: "Hay operadores que quieren entrar, pero está todo completo"

Hace un cuarto de siglo, también un 23 de abril, Día del Libro, abría en Siero un centro comercial que en su día fue toda una apuesta por lo desconocido. Nacía ese día de 2021 Parque Principado, un concepto de compras y ocio a la americana que, 25 años después, no ha hecho más que consolidar su éxito ejercicio tras ejercicio. El año pasado pasaron por el complejo más de 9,3 millones de visitantes, una cifra de récord que lo que lo convierte, en "el lugar más visitado de Asturias", como enfatizó su director, Fernando García, en los actos de este especial aniversario.

El centro comercial reunió en la celebración institucional a cerca de 200 personas entre autoridades, responsables de establecimientos, empleados, empresas colaboradoras y representantes del tejido social para dar buena cuenta de la evolución de un complejo que, a día de hoy, cuenta con 2.865 trabajadores directos: más que la población total de muchos concejos de Asturias.

En la actualidad "somos uno de los mayores puntos de creación de empleo de Asturias, una ocupación casi plena, hay operadores que no pueden entrar y de momento tienen que esperar", desveló el director de Parque Principado, un espacio que como subrayó el alcalde, Ángel García "Cepi", "lleva 25 años creando riqueza y empleo en Siero, con 1,5 millones de euros de ingresos directos para el Ayuntamiento en concepto licencias de actividad; sin duda este es un agente protagonista del crecimiento del concejo", incidió el regidor.

Voluntad de crecimiento

En este sentido no dudó en calificar al centro como "el mayor pequeño gran comercio de Asturias", toda vez que "dentro hay muchos pequeños negocios que entre todos hacen una gran tienda, reflejando la evolución del sector en los últimos años". La voluntad del Ayuntamiento, expresada ya varias veces, es que "pueda seguir creciendo para para seguir creando empleo y generando recursos", porque como abundó García, "desde las administraciones tenemos que evolucionar y adaptarnos a las demandas de los ciudadanos que deciden libremente donde comprar". Inmersos en la reforma de los enlaces de acceso desde la autovía, "Parque Principado es progreso y riqueza para Siero", apostilló el alcalde.

"Infraestructura fundamental"

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ahondó también en la idea de que el centro comercial de Paredes es "una infraestructura fundamental en el centro de Asturias y en todo el Norte de España", ejemplo de diversidad y fusión de "multinacionales y pequeños y medianos empresarios asturianos" que supone también para el Principado una importante fuente de ingresos: un millón de euros al año en concepto de impuesto de grandes establecimientos.

No quiso especular el consejero con el futuro crecimiento del complejo, lastrado en la actualidad por las directrices de comercio: "Están ahora mismo siendo objeto de reforma y queremos que sirvan para mejorar la actividad económica en el Principado, vertebrando de manera cohesionada el territorio con garantías de sostenibilidad medioambiental y con el consenso de los agentes sociales", explicó.

La fiesta de cumpleaños se celebró en la sala principal de los cines con un recorrido por la trayectoria del equipamiento marcada por su impacto en la economía regional, su contribución a la creación de empleo y su apuesta por la modernización continua. Su apertura supuso en su momento la generación de alrededor de 7.000 puestos de trabajo, y a lo largo del tiempo ha vivido hitos como la llegada de Primark en 2008, la apertura del Paseo del Mercado con Masymas en 2017, la última renovación en el espacio que ocupaba Eroski para crear el Paseo de la Seronda o el cambio de denominación a "Intu Asturias" en 2015, una marca que, sin embargo, no logró desplazar en el uso popular al nombre tradicional de Parque Principado, recuperado oficialmente en 2020 tras la llegada de los actuales gestores, el fondo alemán Cushman & Wakefield.

La sostenibilidad ha sido otro de los ejes destacados durante el aniversario. Desde su apertura, el centro ha desarrollado diversas iniciativas en este ámbito, reforzadas especialmente a partir de 2021 con la puesta en marcha del proyecto Origen, alineado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este programa incluye más de 50 acciones anuales orientadas a mejorar la eficiencia energética y de recursos, alcanzar una tasa de reciclaje del 60 por ciento y fortalecer el compromiso social del complejo.

En la actualidad, Parque Principado cuenta con más de 150 establecimientos de firmas nacionales e internacionales, una amplia oferta de restauración con terrazas interiores y exteriores, así como diversas opciones de ocio, entre ellas cine y bolera. El complejo dispone además de más de 5.000 plazas de aparcamiento gratuito.

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Y de cara al futuro, todo parece indicar que la pequeña ciudad que componen trabajadores y visitantes dentro de Siero seguirá creciendo, a la espera de expandirse y atraer nuevos operadores.