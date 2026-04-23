Un picnic literario con la familia: la celebrada propuesta del Día del Libro en el Colegio Maestros Arregui de Pola de Siero

El Día del Libro se celebró en el Colegio Maestros Arregui de Pola de Siero en familia, con lectura, con un pequeño tentempié de comida a media mañana, y con un ambiente enriquecedor y de unión en cada grupo de edad mediante libros. El picnic literario, planteado por el centro, sirvió para celebrar de una forma peculiar este jueves 23 de abril, Día del Libro, en este centro educativo de Siero.

El plan consistió primero en invitar a las familias, para participar de manera proactiva en una preparación de unas lecturas. Para infantil les tocaba “Julieta estate quieta”, “Daniela Pirata”, “De mayor quiero ser feliz”, “La Casa de Tomasa” o “Monstruo azul”. En el primer ciclo de Primaria también aparecían otras como “El gasto Cas”, “Guapa Canta” o “Los cuentos del cocinero”. Para el segundo “Babayaga” o “La gran Fábrica de las palabras”. Y en el último “Cuentos por teléfono” o “Cuentos para niños perversos”.

Algunos padres se sumaron a esta celebración, con escenificaciones en cada uno de los seis rincones planteados para los cuentos. Y hasta algún que otro adulto actuó de escuchante, sentado en el suelo como los más pequeños.

“Se trataba de pasar una hora cada grupo de alumnado juntos, en compañía de las familias que quisieron acudir, disfrutando de la lectura”, destacaron desde el centro.

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El plan consistió en dos lecturas, una pequeña parada para disfrutar de la comida, y volver a cerrar el picnic literario saboreando otro libro.