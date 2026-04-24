El Alcalde pide a Salud resolver ya el problema del consultorio de Lieres
El regidor sierense prevé poder mantener en breve una reunión con la consejería
El alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", se refirió este jueves a la protesta de los vecinos de Lieres, que exigieron la reparación del consultorio periférico de Solvay y presentaron 918 firmas en el registro municipal para respaldar su reivindicación. “Es una cuestión que conocemos y llevamos tiempo en ella. Nos hemos vuelto a poner en contacto con la Consejería de Salud, para recordarle nuestra preocupación y queja por el estado en que se encuentra el consultorio, y la necesidad de encontrar alguna medida”, indicó el regidor sierense.
El regidor señaló que "hemos quedado emplazados a tener una reunión" en la consejería, que será "próximamente" una vez se cuadren agendas. "He invitado a que nos acompañen representantes de los vecinos con los que también he hablado para explicarles todo lo que habíamos hecho desde el Ayuntamiento, el punto en el que estamos y que a ver si mantenemos esa reunión para encontrar una solución definitiva", dijo el Alcalde.
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