El Alcalde pide a Salud resolver ya el problema del consultorio de Lieres

El alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", se refirió este jueves a la protesta de los vecinos de Lieres, que exigieron la reparación del consultorio periférico de Solvay y presentaron 918 firmas en el registro municipal para respaldar su reivindicación. “Es una cuestión que conocemos y llevamos tiempo en ella. Nos hemos vuelto a poner en contacto con la Consejería de Salud, para recordarle nuestra preocupación y queja por el estado en que se encuentra el consultorio, y la necesidad de encontrar alguna medida”, indicó el regidor sierense.

El regidor señaló que "hemos quedado emplazados a tener una reunión" en la consejería, que será "próximamente" una vez se cuadren agendas. "He invitado a que nos acompañen representantes de los vecinos con los que también he hablado para explicarles todo lo que habíamos hecho desde el Ayuntamiento, el punto en el que estamos y que a ver si mantenemos esa reunión para encontrar una solución definitiva", dijo el Alcalde.