El Natación Lugones, el club que llevan cinco madres de nadadores, busca adeptos para disfrutar “de un deporte con beneficios numerosos”

Tienen un objetivo claro: favorecer la promoción de la natación y mejorar la técnica de quienes se animan a practicarla. Y forman parte de un colectivo que lleva 19 años de trabajo en torno a una disciplina de la que ahora mismo disfrutan 31 jóvenes de entre 9 y 17 años. Se trata de los miembros del Club Natación Lugones, una entidad capiteanada en la directiva por cinco madres de nadadores que aportan su dedicación para que todo marche bien con un deporte que requiere mucho tiempo de entrenamiento y para el que les "faltan horas y calles" disponibles en la piscina municipal para poder ejercitarse, advierten.

Actualmente el Club Natación Lugones es el único federado de Siero. Pero no solo aglutinan a jóvenes de todo el concejo, sino que también cuentan con los que quieren disfrutar nadando y llegan de puntos como Noreña o La Corredoria (Oviedo). Incluso tienen algún integrante de Gijón, pese a la gran oferta de clubes potentes gijoneses como el Santa Olaya o el Grupo Covadonga.

"Conocer el deporte y mejorar la técnica"

“El objetivo que tenemos en el club es que más niños puedan incorporarse y conozcan este deporte, mejoren su técnica y que prueben la competición. Aspiramos a llegar al medio centenar”, resume Pilar Luengos, actual presidenta. En la directiva la acompañan Carmen Blanco, Cova Postar, Vanesa Morán y Natalia Cabeza.

“Estamos peleando ahora para recuperar lo perdido en la pandemia”, explica la presidenta. El problema fue que esos años "extraviaron" una generación que, por las limitaciones del covid, se salieron del agua. “Para llegar aquí al club es necesario un nivel 2 de cursillos. Y con la pandemia muchos no fueron en el tiempo que tocaba, han retrasado esa formación y por eso ahora tenemos menos gente”, detalla Luengos.

Entrenamiento del Club Natación Lugones, en imágenes. / P. A.

No obstante, a las órdenes del entrenador Adrián Hernández, repartidos en dos turnos por edades, aprovechan de lunes a viernes (a excepción de los martes) para sumar largos, brazadas y saltos, que les permitan avanzar en un deporte “muy especial”.

“La natación es atractiva en el plano de que todo el mundo quiere que sus hijos aprenden a nadar, pero una vez que saben y se defienden, ya no lo ven como un deporte a seguir en el futuro”, valora para empezar Pilar Luengos. “Los beneficios de la natación como deporte son numerosos. Es un trabajo integral de la mayoría de los músculos del cuerpo, mejora la salud cardiovascular, postural, la capacidad pulmonar y es un deporte de bajo impacto aliviando la presión en las articulaciones a diferencia de otros deportes”, argumenta a continuación.

Más horas y calles para entrenar

La piscina municipal de Lugones es el punto en que se reúnen para preparar las competiciones. Y donde cuentan con limitaciones de disponibilidad, al tener que reservar el Patronato calles para cursillos de aprendizaje y otras libres para el uso de los socios y quién quiera acercarse a nadar a título individual.

Aún así no cesan desde el Club Natación en Lugones en su empeño de captar nadadores a partir de los nueve años. “Las categorías de prebenjamín, benjamín y alevín compiten principalmente en los Juegos Deportivos del Principado de Asturias aunque también acuden a algún trofeo. Mientras que los infantiles y junior compiten en trofeos y campeonatos”, comenta la presidenta de la entidad.

Pese a ser un club modesto y pequeño, desde Siero han logrado cosechar pequeños éxitos, que fueron muy saboreados. Como por ejemplo en alevines poder introducir a dos integrantes en la preselección de Asturias para acudir al Campeonato de Asturias de Federaciones en Málaga, y con el premio final para Daniela Tejedor de poder estar en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas. Y tienen ahora a Leonardo Fernández a un paso de proclamarse en prebenjamines campeón de Asturias en los Juegos Deportivos.

“Que los niños mejoren la técnica, y una vez que ya la tengan para poder competir, que puedan seguir avanzando, compitiendo y les enganche la natación, que es un deporte muy completo. No es agresivo, evita muchas lesiones en las articulaciones, es saludable, y también una vía de escape para los estudios”, insiste Pilar Luengos, sobre la filosofía de la entidad.

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Pese a tener recursos limitados, el colectivo se esfuerza para que sus integrantes puedan por ejemplo irse a una concentración en Semana Santa a Orense, a Cabeza de Manzaneda. “Es una forma de hacer grupo, crear experiencias y mantenerles motivados para seguir”, concluye la presidenta del Club Natación Lugones.