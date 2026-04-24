El PP alerta de la pérdida de valor de muchas fincas en Siero: "Terrenos hoy edificables podrían quedar reducidos a uso agrícola o ganadero"

El portavoz popular en el Ayuntamiento de Siero, Juan Luis Berros, asegura que muchas parcelas edificables podrían perder su capacidad de construcción y segregación si antes del próximo 23 de noviembre sus propietarios no regularizan su acceso a un camino público.

Según asevera Berros, la situación deriva de la aplicación del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias. Sostiene que la entrada en vigor plena de las limitaciones previstas en el artículo 82 de esta normativa puede dejar sin aprovechamiento urbanístico fincas que no lindan directamente con camino público o que, en caso de segregación, generen parcelas resultantes sin ese acceso. “Estamos hablando de una pérdida patrimonial evidente para muchos vecinos, porque terrenos hoy edificables podrían quedar reducidos a uso agrícola o ganadero”, asegura.

Casi la mitad de las fincas

Berros estima que el problema puede alcanzar aproximadamente al 40 por ciento de las fincas edificables situadas en núcleos rurales del concejo, donde existen 329 entidades catalogadas como tales.

El portavoz popular criticó además que, a su juicio, no se haya informado suficientemente a los propietarios sobre la posibilidad de constituir servidumbres permanentes de paso antes de la fecha límite para consolidar derechos adquiridos y evitar futuras restricciones. “Hay vecinos que todavía pueden proteger sus derechos, pero el tiempo se agota y la Administración no ha actuado con la diligencia necesaria”, afirmó.

Desde el PP consideran que la situación compromete además el desarrollo futuro del medio rural, al limitar el crecimiento de los núcleos a las parcelas situadas junto a viales públicos e impedir, según sostienen, una expansión ordenada en otras zonas aptas del territorio.

Los populares relacionan esta problemática con las dificultades para fomentar vivienda en el ámbito rural y fijar población, y consideran que resulta contradictoria con los discursos institucionales sobre lucha contra la despoblación y apoyo a la vida en los pueblos.

Ante esta situación, el Grupo Municipal del PP anunció la presentación de una moción en el próximo Pleno municipal de mayo para instar al gobierno local a adoptar medidas. Entre ellas, reclaman informar a los propietarios afectados, impulsar una modificación puntual del planeamiento municipal en este aspecto y promover, ante las administraciones competentes, cambios normativos que eviten perjuicios a los propietarios.

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Berros responsabilizó al equipo de gobierno local de mantener paralizada la revisión urbanística -el Ayuntamiento renunció a seguir adelante con la tramitación- y advirtió de que, si no se actúa con rapidez, “se consolidará una pérdida de derechos para muchos vecinos y una limitación estructural para el futuro de la zona rural del concejo”.