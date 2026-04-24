Siero aprueba la convocatoria de las subvenciones destinadas a las asociaciones de comerciantes locales

La Junta de Gobierno Local de Siero ha aprobado este jueves la convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones de comerciantes del concejo, una línea de ayudas dotada con 11.000 euros con la que el Ayuntamiento busca reforzar el comercio de proximidad, fomentar el asociacionismo y apoyar la modernización del sector.

El anuncio fue realizado en rueda de prensa por la concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, quienes subrayaron la importancia de esta convocatoria como herramienta de apoyo al tejido comercial local.

Las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes durante un plazo de quince días hábiles a contar desde la publicación de las bases en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). La convocatoria está dirigida a asociaciones locales de comerciantes legalmente constituidas que cuenten con al menos diez comercios minoristas asociados.

Según explicó Antuña, las ayudas están orientadas a financiar proyectos y actuaciones desarrollados dentro del ejercicio presupuestario correspondiente y centrados en la dinamización comercial. Entre las iniciativas subvencionables figuran, en primer lugar, acciones de comunicación y publicidad destinadas a promover zonas comerciales, incentivar el consumo local o reforzar la imagen de Siero como destino de compras. En este apartado se incluyen campañas en medios de comunicación y redes sociales, que deberán ir acompañadas de un plan de medios previamente definido y presupuestado.

Transformación digital

La convocatoria también respaldará actuaciones dirigidas a impulsar la transformación digital del comercio tradicional, uno de los ejes sobre los que el Ayuntamiento quiere incidir. Se contemplan, entre otras medidas, el diseño o mejora de páginas web, la creación de intranets, el desarrollo de catálogos digitales, la dinamización de redes sociales, la implantación de soluciones de comercio electrónico o herramientas de mobile y email marketing.

Otro de los apartados subvencionables será la formación. Las asociaciones podrán optar a ayudas para organizar jornadas y seminarios dirigidos a sus asociados sobre materias estratégicas para el sector, como atención al cliente, fidelización, técnicas de merchandising, uso de redes sociales o comercio electrónico. Las acciones formativas deberán tener una duración mínima de cuatro horas, contar con al menos diez participantes y ser impartidas por profesionales con experiencia acreditada.

La línea de ayudas incluye asimismo apoyo al desarrollo de campañas de animación en calles, ferias y eventos comerciales, con el objetivo de favorecer la actividad económica y atraer consumidores a los núcleos comerciales del concejo.

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La iniciativa forma parte de las políticas municipales de respaldo al pequeño comercio, considerado un elemento clave en la actividad económica y social del municipio. La convocatoria busca, además, fortalecer la cooperación entre establecimientos a través del asociacionismo como vía para ganar competitividad y afrontar retos como la digitalización o los cambios en los hábitos de consumo.