Siero dobla el presupuesto para desbroces y destinará 600.000 euros a 1.300 kilómetros de caminos: “Por primera vez se harán dos pasadas”

El Ayuntamiento de Siero ha doblado el presupuesto para la limpieza, desbroce y mantenimiento de caminos, cunetas y taludes. Pasará de 300.000 a 600.000 euros anuales, con el fin de cubrir la puesta a punto de 1.300 kilómetros de vías municipales. La principal novedad, más allá de ese aumento económico, estará también en que “por primera vez se harán dos pasadas anuales, porque si se hace ahora en abril, en agosto volverá a estar mal muchos meses”, detalló el alcalde de Siero, Ángel García, “Cepi”.

El contrato de mantenimiento tendrá una duración de dos años y también incluye refuerzos especiales para fiestas. También se actuará de cara al Día de Difuntos para adecentar los entornos de los cementerios.

El anuncio lo hizo el regidor sierense este jueves durante una visita a los trabajos que se efectúan en la carretera desde Bobes hacia La Belga, que ha pasado a ser de titularidad municipal, por lo que es la primera vez que desde el Ayuntamiento efectúan estos trabajos de limpieza y desbroce.

Cepi recordó que hace 11 años el servicio corría a cargo de dos tractores municipales que hacían esas labores de desbroce. “Era muy deficiente, por falta de medios, respuesta y múltiples problemas. Hicimos un contrato para externalizar el servicio, y ahora tenemos los medios suficientes para dar una respuesta mucho mejor de la que dábamos”, enfatizó.

El regidor también se refirió a que, pese a que el Ayuntamiento asume esta labor, “la obligación de limpiar y conservar en perfecto estado las fincas es del propietario, mucho de lo que hacemos nosotros es responsabilidad de personas que tienen la obligación de limpiar enfrente de su parcela”.

La visita a los trabajos la realizó García en compañía de Pergentino Martínez, concejal de Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales; David Orviz, técnico municipal; y Adrián Valverde de la empresa adjudicataria.